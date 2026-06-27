Bu Muslimah, Guru Inspiratif dalam Buku Laskar Pelangi Meninggal Dunia, Ini Kata Andrea Hirata

JawaPos.com - Sosok Bu Muslimah, guru inspiratif yang menjadi tokoh penting dalam novel fenomenal Laskar Pelangi, meninggal dunia. Kabar duka tersebut disampaikan langsung oleh penulis novel Laskar Pelangi, Andrea Hirata, melalui akun Instagram pribadinya.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke Rahmatullah Ibunda Guruku Ibu Muslimah, Alfatihah," tulis Andrea Hirata dalam unggahannya, dikutip Sabtu (27/6).

Unggahan tersebut hanya menampilkan gambar berwarna hitam pekat sebagai tanda duka. Pria yang akrab disapa Pak Cik itu juga menonaktifkan kolom komentar pada unggahan tersebut.

Kepergian Bu Muslimah menjadi kabar duka bagi banyak pembaca dan penggemar Laskar Pelangi. Sosok guru tersebut dikenal sebagai inspirasi utama karakter Bu Muslimah dalam novel yang mengangkat kisah perjuangan pendidikan di Belitung.

Pak Cik selama ini kerap menyebut Bu Muslimah sebagai guru yang memiliki dedikasi tinggi terhadap dunia pendidikan. Ketulusan dan semangatnya dalam mengajar anak-anak di sekolah sederhana menjadi salah satu inti cerita yang membuat Laskar Pelangi dikenal luas.

Novel Laskar Pelangi yang terbit pada 2005 kemudian diadaptasi menjadi film dan berhasil menginspirasi banyak orang tentang pentingnya pendidikan, mimpi, dan perjuangan di tengah keterbatasan.