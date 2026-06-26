Mahasiswa UNDIRA Angkat Kisah Kemanusiaan Lewat 56 Karya Fotografi Human Interest

JawaPos.com – Fotografi tak hanya berfungsi mengabadikan momen, tetapi juga menjadi medium untuk merekam realitas sosial dan menyampaikan pesan kemanusiaan. Pendekatan inilah yang diangkat dalam pameran fotografi bertajuk Lens of Humanity: Human Interest yang digelar Universitas Dian Nusantara (UNDIRA) Kampus Tanjung Duren.

Pameran tersebut menampilkan 56 karya fotografi hasil 54 mahasiswa dari Mata Kuliah Fotografi Visual dan Konten. Seluruh karya mengangkat tema human interest, mulai dari potret perjuangan, harapan, hingga dinamika kehidupan masyarakat yang dekat dengan keseharian.

Selain menjadi ruang apresiasi karya, pameran ini juga menjadi bagian dari pembelajaran berbasis proyek. Mahasiswa tidak hanya menghasilkan karya fotografi, tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan acara melalui kolaborasi lintas mata kuliah.

Mahasiswa Mata Kuliah Fotografi Visual dan Konten bertugas memproduksi karya dan menggelar pameran, sementara mahasiswa Media Relation menangani konferensi pers dan hubungan dengan media. Adapun mahasiswa Keproduseran dan Program mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan dalam bentuk produksi audio visual.

Ketua Pelaksana Pameran sekaligus Koordinator Mata Kuliah Fotografi Visual dan Konten, Suswinda Ningsih mengatakan kolaborasi tersebut dirancang agar mahasiswa merasakan pengalaman bekerja layaknya di industri kreatif.

"Pameran ini tidak hanya menjadi ruang apresiasi karya fotografi mahasiswa, tetapi juga menjadi laboratorium praktik yang mempertemukan berbagai kompetensi komunikasi. Melalui kolaborasi lintas mata kuliah, mahasiswa belajar bekerja secara profesional, mulai dari produksi karya, pengelolaan media relations, hingga produksi program audio visual," ujarnya.

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Sementara itu, dosen Mata Kuliah Fotografi Visual dan Konten, Joni Arman Hamid, menilai tema human interest mendorong mahasiswa mengembangkan kepekaan sosial, bukan sekadar kemampuan teknis memotret.

"Fotografi bukan hanya tentang menghasilkan gambar yang indah, tetapi juga tentang kemampuan melihat realitas, memahami manusia, dan menyampaikan pesan yang bermakna kepada publik. Tema Human Interest menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan sensitivitas tersebut," katanya.