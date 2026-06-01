Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 1 Juni 2026 | 19.44 WIB

Unpad Buka Beasiswa S2 untuk Guru Paud hingga SMA, Ini 18 Daftar Prodinya!

Ilustrasi beasiswa. (Pinterest)


JawaPos.com - Universitas Padjadjaran (Unpad) membuka program beasiswa magister atau S2 bagi guru PAUD hingga SMA untuk semester ganjil tahun akademik 2026/2027. Beasiswa diberikan full ataupun setengah dari biaya pendidikan.

Program ini memberikan kesempatan bagi para guru aktif di sekolah negeri maupun swasta untuk melanjutkan pendidikan pada 18 program studi magister yang tersedia.

Program Beasiswa Guru tersebut menjadi bagian dari komitmen Unpad dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui penguatan kapasitas akademik dan profesionalisme tenaga pendidik.

Komitmen Tingkatkan Kompetensi Guru

Dalam keterangannya, Unpad menilai pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Guru memegang peran strategis dalam proses pembelajaran sekaligus pembentukan karakter generasi bangsa.

Namun, tidak semua guru memiliki akses untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya dan dukungan sumber daya. Karena itu, Program Beasiswa Guru dihadirkan untuk membuka akses pendidikan tinggi yang berkualitas.

Melalui program tersebut, Unpad berharap para guru dapat mengembangkan kompetensi, memperluas wawasan, serta meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah masing-masing.

Selain unggul secara akademik, program ini juga ditujukan untuk melahirkan guru yang memiliki integritas, inovasi, dan komitmen dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

Ini 18 Program Studi Magister yang Dibuka

Beasiswa guru diberikan bagi peserta yang diterima pada 18 program studi magister Unpad, yakni:

1. Magister Matematika
2. Magister Fisika
3. Magister Kimia
4. Magister Biologi
5. Magister Sosiologi
6. Magister Kesejahteraan Sosial
7. Magister Ilmu Pemerintahan
8. Magister Administrasi Bisnis
9. Magister Ilmu Komunikasi
10. Magister Linguistik
11. Magister Sastra
12. Magister Ilmu Ekonomi
13. Magister Akuntansi
14. Magister Psikologi
15. Magister Farmasi
16. Magister Teknik Geologi
17. Magister Ilmu Peternakan
18. Magister Agronomi

Editor: Bintang Pradewo
