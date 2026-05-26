Market Tiongkok Banyak Masuk ke dalam Negeri, Belajar Bahasa Mandarin Menjadi Kebutuhan

Ilustrasi : Belajar bahasa Mandarin. (Istimewa)
JawaPos.com – Masuknya pengaruh pasar Tiongkok melalui investasi dan dunia kerja membuat kemampuan berbahasa Mandarin semakin dibutuhkan masyarakat, terutama generasi muda yang ingin memperluas peluang karier.
“Sekarang pengaruh market China makin dekat dengan kehidupan kita, termasuk lewat investasi dan dunia kerja. Kami ingin teman-teman di komunitas ini punya kesiapan sejak awal, supaya ketika peluang itu datang mereka tidak mulai dari nol,” kata Founder Kursus Bahasa Asing, Ali Akbar atau Ali Sachou dalam kegiatan Exclusive Language Practice yang digelar Cetta Virtual Society (CVS) bersama OCBC, Selasa (26/5).
Ia menegaskan meningkatnya kesadaran bahwa pembelajaran Bahasa Mandarin tidak lagi sebatas kebutuhan akademik, melainkan juga menjadi bekal menghadapi perubahan ekonomi global dan persaingan dunia kerja.
Kegiatan tatap muka yang diikuti peserta level HSK 1 hingga HSK 4 itu tidak hanya menjadi ruang latihan speaking, tetapi juga wadah membangun jejaring antarpembelajar Mandarin.
Director of Mandarin Department Cetta, Kevin Caesar, mengatakan kegiatan komunitas memiliki peran penting untuk menjaga motivasi belajar sekaligus membuka peluang baru melalui relasi yang terbangun.
“Tujuan diadakannya acara ini adalah supaya para peserta didik maupun alumni bisa berkumpul, latihan bahasa Mandarin sekaligus networking. Kegiatan ini sangat berguna, khususnya bagi peserta usia kerja, karena di sini mereka bisa kenalan dan mungkin menemukan opportunity baru yang bermanfaat untuk karier mereka,” ujarnya.
Menurut Kevin, pembelajaran bahasa asing saat ini tidak lagi terbatas pada kelas formal. Komunitas menjadi ruang tambahan bagi pelajar untuk berlatih dalam suasana yang lebih santai dan aplikatif.
Dalam kegiatan tersebut, peserta dibagi ke beberapa kelompok diskusi dan praktik percakapan sesuai tingkat kemampuan masing-masing. Tutor pendamping memberikan koreksi dan umpan balik secara langsung selama sesi berlangsung.
Sementara itu, Tutor Cetta Mandarin, Laoshi Dewi, menyebut kegiatan tatap muka membawa pengalaman berbeda dibanding sesi daring.
“Semuanya antusias sekali karena akhirnya bisa bertemu secara face to face. Harapannya, acara seperti ini ke depannya bisa semakin meriah dan semakin banyak yang tertarik ikut belajar Mandarin, karena bahasa Mandarin merupakan salah satu bahasa yang penting di dunia saat ini,” katanya.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK