Hanya 29,42 Persen dari Total Pendaftar, 256.369 Calon Mahasiswa Diterima SNBT 2026

Potret pelaksaan UTBK-SNBT hari pertama di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (21/4). (Humas Unesa)
JawaPos.com - Sebanyak 256.369 calon mahasiswa dinyatakan diterima dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026. Jumlah tersebut hanya setara dengan 29,42 persen dari total 871.496 pendaftar yang mengikuti seleksi tahun ini.
Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026, Eduart Wolok, menyebut hasil ini merupakan bagian dari proses seleksi yang mempertimbangkan daya tampung dan kapasitas perguruan tinggi negeri di Indonesia.
“Ini hasil seleksi SNBT 2026. Dari total pendaftar 871.496, yang diterima 256.369. Artinya yang diterima 29,42 persen,” ujarnya kepada wartawan, Senin (25/5).
Baca Juga:Ramalan Zodiak Leo Besok, Selasa 26 Mei 2026: Aura Bersinar Memancarkan Rezeki dan Asmara yang Akan Datang Bersamaan
Daya Tampung Tercapai 89,37 Persen
Dari sisi ketersediaan kursi, Eduart menyebut bahwa SNBT 2026 menyediakan daya tampung sebanyak 286.864 kursi. Dari jumlah tersebut, 256.369 kursi telah terisi melalui jalur SNBT.
“Jadi persentase yang diterima terhadap daya tampung itu 89,37 persen. Artinya akan ada kuota sekitar 10,6 persen yang akan dialihkan ke jalur mandiri,” jelas Eduart.
Pendaftar KIP Kuliah: 86.118 Diterima
Baca Juga: Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Diduga Beli Rolex di INTime Senayan City dari Hasil Korupsi
Pada kategori KIP Kuliah, tercatat 251.991 pendaftar dan 86.118 di antaranya dinyatakan lolos seleksi SNBT.
“Artinya 33,59 persen yang lulus SNBT dari pendaftar KIP Kuliah,” kata Eduart.
Ia menambahkan bahwa data final mengenai peserta eligible akan diumumkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Prestasi Nasional dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT), Sandro.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik