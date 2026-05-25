Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 26 Mei 2026 | 00.22 WIB

Hanya 29,42 Persen dari Total Pendaftar, 256.369 Calon Mahasiswa Diterima SNBT 2026

Potret pelaksaan UTBK-SNBT hari pertama di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (21/4). (Humas Unesa) - Image

Potret pelaksaan UTBK-SNBT hari pertama di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (21/4). (Humas Unesa)

JawaPos.com - Sebanyak 256.369 calon mahasiswa dinyatakan diterima dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026. Jumlah tersebut hanya setara dengan 29,42 persen dari total 871.496 pendaftar yang mengikuti seleksi tahun ini.

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026, Eduart Wolok, menyebut hasil ini merupakan bagian dari proses seleksi yang mempertimbangkan daya tampung dan kapasitas perguruan tinggi negeri di Indonesia.

“Ini hasil seleksi SNBT 2026. Dari total pendaftar 871.496, yang diterima 256.369. Artinya yang diterima 29,42 persen,” ujarnya kepada wartawan, Senin (25/5).

Daya Tampung Tercapai 89,37 Persen

Dari sisi ketersediaan kursi, Eduart menyebut bahwa SNBT 2026 menyediakan daya tampung sebanyak 286.864 kursi. Dari jumlah tersebut, 256.369 kursi telah terisi melalui jalur SNBT.

“Jadi persentase yang diterima terhadap daya tampung itu 89,37 persen. Artinya akan ada kuota sekitar 10,6 persen yang akan dialihkan ke jalur mandiri,” jelas Eduart.

Pendaftar KIP Kuliah: 86.118 Diterima

Pada kategori KIP Kuliah, tercatat 251.991 pendaftar dan 86.118 di antaranya dinyatakan lolos seleksi SNBT.

“Artinya 33,59 persen yang lulus SNBT dari pendaftar KIP Kuliah,” kata Eduart.

Ia menambahkan bahwa data final mengenai peserta eligible akan diumumkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Prestasi Nasional dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT), Sandro.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Daftar 10 PTN Akademik dengan Peminat Terbanyak di SNBT 2026, Seluruhnya Berada di Pulau Jawa - Image
Pendidikan

Daftar 10 PTN Akademik dengan Peminat Terbanyak di SNBT 2026, Seluruhnya Berada di Pulau Jawa

Selasa, 26 Mei 2026 | 00.17 WIB

10 Kesalahan Fatal Sebelum UTBK SNBT yang Harus Dihindari, Bisa Gagalkan Lolos PTN - Image
Pendidikan

10 Kesalahan Fatal Sebelum UTBK SNBT yang Harus Dihindari, Bisa Gagalkan Lolos PTN

Rabu, 15 April 2026 | 02.46 WIB

APK Perguruan Tinggi Masih Rendah, Simak Cara Dapatkan Beasiswa Amartha - Image
Pendidikan

APK Perguruan Tinggi Masih Rendah, Simak Cara Dapatkan Beasiswa Amartha

Kamis, 9 April 2026 | 04.11 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

4

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

5

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

6

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

9

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

10

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore