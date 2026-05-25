Hanya 29,42 Persen dari Total Pendaftar, 256.369 Calon Mahasiswa Diterima SNBT 2026

JawaPos.com - Sebanyak 256.369 calon mahasiswa dinyatakan diterima dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026. Jumlah tersebut hanya setara dengan 29,42 persen dari total 871.496 pendaftar yang mengikuti seleksi tahun ini.

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026, Eduart Wolok, menyebut hasil ini merupakan bagian dari proses seleksi yang mempertimbangkan daya tampung dan kapasitas perguruan tinggi negeri di Indonesia.

“Ini hasil seleksi SNBT 2026. Dari total pendaftar 871.496, yang diterima 256.369. Artinya yang diterima 29,42 persen,” ujarnya kepada wartawan, Senin (25/5).

Daya Tampung Tercapai 89,37 Persen

Dari sisi ketersediaan kursi, Eduart menyebut bahwa SNBT 2026 menyediakan daya tampung sebanyak 286.864 kursi. Dari jumlah tersebut, 256.369 kursi telah terisi melalui jalur SNBT.

“Jadi persentase yang diterima terhadap daya tampung itu 89,37 persen. Artinya akan ada kuota sekitar 10,6 persen yang akan dialihkan ke jalur mandiri,” jelas Eduart.

Pendaftar KIP Kuliah: 86.118 Diterima

Pada kategori KIP Kuliah, tercatat 251.991 pendaftar dan 86.118 di antaranya dinyatakan lolos seleksi SNBT.

“Artinya 33,59 persen yang lulus SNBT dari pendaftar KIP Kuliah,” kata Eduart.