6 Alasan Mengapa Pasangan Terus Berdebat tentang Apa yang Sebenarnya Terjadi Menurut Psikologi

seseorang yang terus menerus berdebat dengan pasangan / foto: Magnific/katemangostar

JawaPos.com - Pernahkah Anda dan pasangan bertengkar tentang sebuah kejadian yang sama, tetapi masing-masing memiliki versi cerita yang sangat berbeda?

Anda merasa, “Jelas sekali dia mengatakan itu.”

Sementara pasangan menjawab, “Aku tidak pernah mengatakan seperti itu.”



Lalu perdebatan semakin panjang. Bukan lagi membahas masalah awal, tetapi berubah menjadi pertarungan untuk menentukan siapa yang paling benar tentang apa yang sebenarnya terjadi.



Menariknya, dalam hubungan romantis, situasi seperti ini cukup umum. Dua orang bisa mengalami percakapan yang sama, tetapi mengingat, menafsirkan, dan merasakan kejadian tersebut secara berbeda.



Menurut psikologi, perbedaan ini tidak selalu berarti salah satu pihak sengaja berbohong. Cara manusia mengingat peristiwa sangat dipengaruhi oleh emosi, perhatian, harapan, pengalaman masa lalu, dan kondisi psikologis ketika kejadian berlangsung.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (26/10), terdapat enam alasan mengapa pasangan bisa terus berdebat tentang apa yang sebenarnya terjadi.



1. Ingatan manusia tidak bekerja seperti kamera



Salah satu alasan paling mendasar adalah bahwa ingatan manusia bukanlah rekaman video yang menyimpan setiap kejadian secara objektif.



Ketika mengingat sebuah peristiwa, otak tidak sekadar “memutar ulang” kejadian tersebut. Kita sebenarnya merekonstruksi kembali pengalaman berdasarkan potongan informasi yang tersimpan, emosi yang menyertainya, dan pemahaman kita saat ini.



Inilah sebabnya dua orang yang berada dalam situasi yang sama bisa mengingat detail yang berbeda.



Misalnya, Anda dan pasangan sedang makan malam. Pasangan mengatakan sesuatu yang menurut Anda terdengar merendahkan. Anda mengingat nada bicaranya, ekspresinya, dan kalimat yang membuat Anda tersinggung.



Namun pasangan mungkin mengingat situasi itu secara berbeda. Ia mungkin merasa sedang bercanda, atau bahkan tidak menyadari bahwa nada bicaranya terdengar kasar.



Ketika beberapa hari kemudian masalah tersebut dibicarakan kembali, masing-masing membawa ingatan yang sudah dipengaruhi oleh pengalaman emosionalnya sendiri.



Anda berpikir:



“Aku masih ingat persis bagaimana kamu memperlakukanku malam itu.”



Pasangan berpikir:



“Aku juga ingat malam itu, dan sama sekali bukan seperti yang kamu ceritakan.”



Keduanya mungkin benar-benar percaya pada versinya masing-masing.



Karena itu, perbedaan ingatan tidak selalu berarti seseorang sengaja memutarbalikkan kenyataan.



Emosi dapat membuat ingatan terasa semakin meyakinkan



Ada hal menarik dalam psikologi: semakin emosional sebuah pengalaman, seseorang bisa merasa semakin yakin bahwa ingatannya akurat.



Masalahnya, rasa yakin tidak selalu sama dengan akurasi.



Seseorang dapat sangat yakin bahwa pasangannya mengatakan sesuatu, meskipun detail sebenarnya mungkin sedikit berbeda. Sebaliknya, pasangan juga dapat sangat yakin bahwa dirinya tidak pernah mengatakan hal tersebut.



Inilah salah satu alasan mengapa perdebatan tentang masa lalu sering sulit diselesaikan.



Alih-alih bertanya, “Siapa yang ingat dengan benar?”, pasangan mungkin lebih terbantu jika bertanya:



“Apa yang kamu rasakan ketika kejadian itu berlangsung?”



Pertanyaan tersebut menggeser percakapan dari kompetisi mengenai fakta menuju pemahaman terhadap pengalaman masing-masing.



2. Pasangan tidak selalu melihat kejadian yang sama dengan cara yang sama



Sebuah peristiwa memiliki dua bagian: apa yang terjadi dan apa arti peristiwa itu bagi kita.



Bagian kedua sering menjadi sumber konflik.



Bayangkan seorang pasangan pulang lebih larut dari biasanya tanpa memberi kabar.



Bagi satu orang, hal tersebut mungkin berarti:



“Dia sedang sibuk.”



Tetapi bagi pasangannya, kejadian yang sama bisa berarti:



“Dia tidak menganggapku penting.”



Secara faktual, mungkin hanya ada satu kejadian: seseorang pulang terlambat.



Namun interpretasinya berbeda.



Perbedaan interpretasi ini sangat penting dalam hubungan karena manusia cenderung mencari makna di balik perilaku orang lain.



Ketika pasangan terlambat membalas pesan, kita tidak hanya melihat keterlambatan tersebut. Kita mungkin langsung bertanya:



Apakah dia marah?



Apakah dia sudah tidak peduli?



Apakah dia sengaja mengabaikanku?



Apakah ada sesuatu yang disembunyikan?



Padahal, bisa saja pasangan sedang bekerja, berkendara, kelelahan, atau tidak menyadari bahwa pesannya dianggap penting.



Otak mencari pola



Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari pola dan menjelaskan perilaku orang lain.



Dalam hubungan yang sudah mengalami konflik berulang, kecenderungan ini dapat menjadi semakin kuat.



Jika seseorang sebelumnya sering merasa diabaikan, keterlambatan pesan yang sebenarnya netral dapat ditafsirkan sebagai bukti baru bahwa dirinya memang tidak diperhatikan.



Sebaliknya, pasangan mungkin melihat respons tersebut sebagai sesuatu yang berlebihan.



Akhirnya, mereka bukan hanya berdebat tentang peristiwa, tetapi juga tentang makna peristiwa tersebut.



Inilah mengapa kalimat seperti:



“Kamu selalu mengabaikanku.”



sering mendapat respons:



“Aku tidak pernah mengabaikanmu.”



Satu pihak sedang berbicara tentang pengalaman emosionalnya. Pihak lain sedang membantah fakta yang dianggap tidak akurat.



Mereka sebenarnya sedang membicarakan dua hal yang berbeda.



3. Pertengkaran sering membawa luka lama ke dalam masalah baru



Kadang-kadang, pasangan tidak benar-benar bertengkar tentang kejadian yang sedang terjadi.



Kejadian saat ini hanya menjadi pemicu.



Misalnya, seseorang merasa kecewa karena pasangannya lupa melakukan sesuatu yang sudah dijanjikan.



Secara sederhana, masalahnya adalah:



“Kamu lupa melakukan apa yang sudah kamu janjikan.”



Tetapi secara emosional, masalahnya bisa jauh lebih besar:



“Aku merasa tidak bisa mengandalkanmu.”



Bahkan mungkin lebih dalam:



“Aku merasa aku tidak cukup penting bagimu.”



Ketika luka lama ikut terbawa, sebuah masalah kecil bisa mendapatkan energi emosional yang jauh lebih besar.



Pasangan mungkin berkata:



“Kenapa masalah kecil seperti ini menjadi besar sekali?”



Jawabannya bisa jadi karena masalah tersebut tidak lagi dianggap sebagai satu kejadian.



Bagi pasangannya, kejadian itu terasa seperti bagian dari pola yang sudah berulang.



Masa lalu memengaruhi cara kita membaca masa kini



Jika seseorang pernah mengalami penolakan, pengabaian, pengkhianatan, atau hubungan yang tidak aman, pengalaman tersebut dapat memengaruhi cara ia merespons konflik dalam hubungan berikutnya.



Begitu juga dengan pengalaman yang terbentuk sejak masa kanak-kanak.



Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan di mana konflik selalu berakhir dengan diam atau kemarahan mungkin belajar bahwa perbedaan pendapat adalah sesuatu yang berbahaya.



Orang lain mungkin belajar bahwa satu-satunya cara agar didengar adalah dengan berbicara lebih keras.



Ketika dua pola tersebut bertemu dalam sebuah hubungan, konflik mudah berkembang.



Satu orang mengejar penjelasan dan kepastian.



Yang lain merasa tertekan lalu menarik diri.



Orang pertama kemudian merasa semakin diabaikan.



Orang kedua semakin merasa diserang.



Siklus pun berulang.



Jadi, pertengkaran yang terlihat seperti perdebatan mengenai “apa yang terjadi tadi malam” sebenarnya dapat dipengaruhi oleh pengalaman bertahun-tahun sebelumnya.



4. Ketika merasa diserang, manusia cenderung membela diri



Bayangkan pasangan berkata:



“Kamu memang tidak pernah memikirkan perasaanku.”



Kalimat tersebut mungkin dimaksudkan sebagai ungkapan kekecewaan.



Tetapi bagi penerimanya, kalimat itu dapat terdengar seperti serangan terhadap karakter.



Respons yang muncul kemudian biasanya defensif:



“Apa maksudmu aku tidak pernah memikirkanmu? Aku sudah melakukan banyak hal untukmu.”



Di titik tersebut, percakapan berubah.



Awalnya satu orang ingin membicarakan perasaan.



Kemudian orang lain merasa perlu membuktikan bahwa dirinya bukan pasangan yang buruk.



Akibatnya, keduanya mulai mengumpulkan “bukti”.



“Bulan lalu kamu juga melakukan ini.”



“Tapi kamu sendiri waktu itu melakukan itu.”



“Aku melakukan itu karena kamu lebih dulu…”



Konflik berubah menjadi semacam persidangan.



Masing-masing berusaha menjadi jaksa sekaligus pengacara untuk dirinya sendiri.



Pertahanan diri bisa membuat seseorang sulit mengakui bagian kesalahannya



Dalam kondisi emosional, mengakui kesalahan dapat terasa seperti kehilangan posisi.



Seseorang mungkin berpikir:



“Kalau aku mengakui bahwa aku salah, berarti dia benar dan aku yang menjadi penyebab semuanya.”



Padahal, dalam hubungan yang sehat, mengakui satu kesalahan tidak berarti menerima seluruh tuduhan.



Anda bisa mengatakan:



“Aku memang salah karena tidak memberi kabar. Tapi aku juga ingin menjelaskan apa yang terjadi dari sudut pandangku.”



Dengan cara tersebut, seseorang tidak harus memilih antara membela diri dan bertanggung jawab.



Keduanya dapat dilakukan sekaligus.



5. Pasangan sering menggunakan bahasa absolut saat sedang emosional



Kata-kata seperti:



“selalu”



“tidak pernah”



“setiap kali”



“sama sekali”



“kamu memang begitu”



sangat mudah muncul ketika seseorang sedang marah.



Masalahnya, bahasa absolut sering membuat lawan bicara fokus membantah kata tersebut daripada memahami perasaan di baliknya.



Misalnya:



“Kamu selalu mengabaikanku.”



Pasangan mungkin langsung menjawab:



“Tidak selalu! Minggu lalu aku menemanimu seharian.”



Sekarang perdebatan beralih menjadi persoalan apakah kata “selalu” benar atau tidak.



Padahal mungkin maksud sebenarnya adalah:



“Akhir-akhir ini aku sering merasa tidak mendapatkan perhatian darimu.”



Versi kedua lebih spesifik dan lebih sulit diperdebatkan.



Spesifik lebih membantu daripada generalisasi



Daripada mengatakan:



“Kamu tidak pernah mendengarkan aku.”



Lebih konstruktif mengatakan:



“Tadi ketika aku sedang bercerita, kamu melihat ponselmu dan aku merasa tidak didengarkan.”



Perbedaannya sangat besar.



Kalimat pertama menyerang identitas.



Kalimat kedua menjelaskan perilaku dan dampaknya.



Dalam konflik pasangan, semakin spesifik pembicaraan, semakin besar kemungkinan pasangan dapat memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan.



6. Mereka sebenarnya sedang memperdebatkan kebutuhan emosional yang belum terpenuhi



Ini mungkin alasan yang paling dalam.



Di balik banyak konflik pasangan, sering terdapat kebutuhan emosional yang belum tersampaikan dengan jelas.



Seseorang marah karena pasangannya pulang terlambat.



Namun kebutuhan sebenarnya mungkin adalah:



“Aku ingin merasa diprioritaskan.”



Seseorang marah karena pasangannya terlalu dekat dengan teman tertentu.



Namun kebutuhan sebenarnya mungkin:



“Aku ingin merasa aman dalam hubungan ini.”



Seseorang kecewa karena pasangannya tidak membantu pekerjaan rumah.



Namun kebutuhan sebenarnya mungkin:



“Aku ingin merasa bahwa kita menjalani kehidupan ini sebagai sebuah tim.”



Ketika kebutuhan tersebut tidak diungkapkan, pasangan sering berdebat tentang perilaku permukaan.



Akhirnya konflik menjadi:



“Kamu melakukan ini.”



“Tidak, kamu melakukan itu.”



“Kamu salah memahami aku.”



“Tidak, kamu yang tidak memahami aku.”



Padahal di bawah semuanya mungkin ada pertanyaan yang jauh lebih sederhana:



“Apakah kamu masih melihat dan memahami aku?”



Konflik sering merupakan permintaan koneksi yang disamarkan



Dalam beberapa hubungan, kemarahan sebenarnya merupakan bentuk frustrasi karena seseorang merasa tidak didengar.



Ia mungkin tidak tahu bagaimana mengatakan:



“Aku butuh kamu lebih dekat denganku.”



Akhirnya yang keluar justru:



“Kamu memang tidak pernah peduli.”



Dengan memahami kebutuhan di balik konflik, pasangan dapat mulai membicarakan masalah yang sebenarnya.



Jadi, siapa yang benar?



Pertanyaan ini sering menjadi jebakan.



Dalam beberapa konflik, memang ada fakta objektif yang bisa diverifikasi. Seseorang bisa saja benar-benar mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu.



Namun banyak pertengkaran pasangan tidak sesederhana itu.



Ada fakta, ingatan, interpretasi, emosi, dan makna yang bercampur menjadi satu.



Karena itu, tujuan utama dalam konflik hubungan seharusnya tidak selalu:



“Bagaimana aku membuktikan bahwa versiku benar?”



Pertanyaan yang lebih berguna adalah:



“Bagaimana kita memahami apa yang terjadi pada masing-masing dari kita?”



Ini bukan berarti mengabaikan fakta atau membiarkan perilaku buruk.



Jika ada kebohongan, manipulasi, penghinaan, atau kekerasan, masalah tersebut tetap perlu ditanggapi secara serius.



Namun dalam konflik sehari-hari, memahami perspektif pasangan sering kali lebih efektif daripada mencoba memenangkan perdebatan.



Bagaimana Menghentikan Siklus Perdebatan yang Sama?



Jika Anda dan pasangan terus berdebat mengenai kejadian yang sama, beberapa perubahan sederhana dapat membantu.



1. Berhenti sejenak ketika emosi terlalu tinggi



Tidak semua masalah harus diselesaikan ketika kedua orang sedang marah.



Jeda bukan berarti menghindari masalah.



Jeda dapat memberikan kesempatan agar tubuh dan pikiran kembali lebih tenang sebelum percakapan dilanjutkan.



2. Pisahkan fakta dari interpretasi



Cobalah bertanya:



“Apa yang benar-benar terjadi?”



Lalu:



“Apa arti kejadian itu bagiku?”



Dua pertanyaan tersebut menghasilkan jawaban yang berbeda.



3. Gunakan kalimat “aku”



Daripada:



“Kamu tidak pernah peduli.”



Cobalah:



“Aku merasa tidak diperhatikan ketika hal itu terjadi.”



Kalimat tersebut tidak menjamin pasangan langsung setuju, tetapi biasanya mengurangi dorongan untuk membela diri.



4. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas



Saat pasangan berbicara, jangan langsung menyusun argumen berikutnya.



Cobalah memastikan:



“Jadi, yang membuat kamu paling terluka sebenarnya bukan soal aku terlambat, tetapi karena kamu merasa aku tidak memberi tahu kamu?”



Jika pasangan menjawab, “Iya,” Anda sudah menemukan inti masalah.



5. Jangan mencoba memenangkan semua perdebatan



Hubungan bukan kompetisi antara dua pengacara.



Kadang-kadang, kedua orang dapat memiliki pengalaman yang valid meskipun interpretasinya berbeda.



Tujuan akhirnya bukan menentukan siapa yang kalah.



Tujuannya adalah membuat kedua orang merasa cukup aman untuk mengatakan:



“Sekarang aku mengerti bagaimana kamu bisa melihatnya seperti itu.”



Kesimpulan



Pasangan yang terus berdebat tentang apa yang sebenarnya terjadi belum tentu sedang menghadapi masalah kejujuran atau ingatan semata.



Sering kali, konflik tersebut muncul karena manusia mengalami, mengingat, dan menafsirkan peristiwa melalui perspektif masing-masing.



Ingatan dapat berbeda. Interpretasi dapat berbeda. Pengalaman masa lalu dapat memengaruhi respons saat ini. Rasa terancam dapat membuat seseorang defensif. Dan kebutuhan emosional yang tidak tersampaikan dapat membuat masalah kecil terasa jauh lebih besar.



Karena itu, ketika pasangan kembali berdebat tentang siapa yang benar mengenai masa lalu, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan:



“Versi siapa yang benar?”



Melainkan:



“Apa yang sebenarnya sedang kita coba sampaikan satu sama lain?”



Sering kali, di balik perdebatan tentang sebuah kejadian, terdapat kebutuhan yang jauh lebih mendalam: ingin didengar, dihargai, dipercaya, dipahami, atau merasa aman dalam hubungan.



