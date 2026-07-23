1 dari 20 Remaja Indonesia Alami Gangguan Mental, Pola Parenting hingga Media Sosial Bisa Jadi Penyebabnya

JawaPos.com - Sebanyak 1 dari 20 remaja di Indonesia atau sekitar 5,5 persen telah didiagnosis mengalami gangguan mental. Kondisi ini dipengaruhi banyak faktor mulai dari pola asuh orang tua, perubahan yang terjadi pada masa remaja, lingkungan sosial, hingga paparan media sosial.

Ketua Pengurus Pusat IDAI Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A., Subsp.Kardio(K) mengatakan, anggapan bahwa gangguan mental hanya dialami orang dewasa masih banyak ditemukan di masyarakat. Padahal, gangguan mental juga dapat terjadi pada anak dan remaja, bahkan sering kali sulit dikenali.

"Kadang-kadang gangguan mental pada anak tidak mudah dideteksi sehingga perlu kepekaan dari orang tuanya," ujar dr. Piprim kepada wartawan, Rabu (22/7).

Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial IDAI Dr. Angga Wirahmadi, Sp.A., Subsp.T.K.P.S.(K) memaparkan, masalah kesehatan mental pada remaja merupakan persoalan global. Secara global, 1 dari 7 remaja mengalami gangguan mental dengan jenis yang paling banyak berupa depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku.

Di Indonesia, berdasarkan Indonesia National Adolescent Mental Health Survey 2022, terdapat sekitar 15,5 juta atau satu dari tiga remaja yang memiliki masalah kesehatan mental. Permasalahan yang paling banyak ditemukan meliputi kecemasan, hiperaktivitas, depresi, gangguan perilaku, dan stres.

Setelah menjalani evaluasi oleh tenaga kesehatan, sekitar 5,5 persen atau satu dari 20 remaja Indonesia didiagnosis mengalami gangguan mental, seperti gangguan cemas, depresi, gangguan perilaku, gangguan stres pascatrauma (PTSD), hingga hiperaktivitas.

Lantas, apa saja penyebab anak mengalami masalah gangguan mental?

Pola Parenting Berpengaruh

dr. Piprim menjelaskan, salah satu penyebab yang dapat memicu gangguan mental pada anak adalah pola pengasuhan di rumah. Selain itu, lingkungan sekolah dan perundungan juga berkontribusi terhadap munculnya masalah kesehatan mental.