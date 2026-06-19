Pentingnya Peran Ayah dalam Tumbuh Kembang Anak, dr. Ikhsan: Bangun Kepercayaan, Bukan Paksaan

Ilustrasi gambar dari instagram @ikhsanqth

JawaPos.com - Peran ayah dalam tumbuh kembang anak tidak hanya sebatas menjadi pencari nafkah.

Kehadiran ayah juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan psikologis, emosional, hingga cara anak berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Anak yang tumbuh dengan figur ayah yang hangat dan terlibat cenderung memiliki rasa percaya diri lebih baik, mampu mengelola emosi, serta lebih mudah membangun hubungan sosial yang sehat.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan menarik dalam podcast bersama dr. Ikhsan, Raditya Dika, dan Ali Akbar di kanal YouTube Raditya Dika.

Dalam perbincangan tersebut, dr. Ikhsan menjelaskan bahwa kehadiran seorang ayah tidak selalu diukur dari seberapa banyak nasihat yang diberikan, melainkan dari konsistensi dalam hadir di setiap fase kehidupan anak, baik secara fisik maupun emosional.

Menurut dr. Ikhsan, sosok ayah berperan penting dalam membentuk karakter dan perilaku anak, termasuk ketika berada di tempat umum.

Anak yang terbiasa mendapatkan perhatian, batasan yang jelas, dan contoh perilaku baik dari orang tuanya cenderung lebih mampu mengendalikan emosi.

Sebaliknya, ketika kebutuhan emosional anak kurang terpenuhi, mereka lebih mudah menunjukkan perilaku agresif, tantrum, atau mencari perhatian dengan cara yang kurang tepat saat berada di lingkungan sosial.

Podcast tersebut juga menyoroti kondisi ketika seorang anak harus menghadapi kehadiran ayah sambung.

Dr. Ikhsan menegaskan bahwa anak membutuhkan waktu untuk menerima sosok ayah baru.

Rasa canggung, marah, sedih, bahkan penolakan merupakan reaksi yang wajar. Karena itu, orang tua tidak seharusnya memaksa anak untuk langsung akrab atau memanggil pasangan baru ibunya dengan sebutan "Ayah".

Ia juga mengingatkan bahwa ayah sambung sebaiknya tidak berusaha menggantikan posisi ayah kandung secara instan.

Hubungan yang sehat dibangun melalui kepercayaan, perhatian, dan konsistensi dalam mendampingi anak.

Menghormati perasaan anak jauh lebih penting dibanding menuntut penghormatan sejak awal perkenalan.

Dalam proses tersebut, ibu memiliki peran yang sangat besar sebagai jembatan komunikasi.

Ibu diharapkan mampu membantu anak dan pasangan barunya saling memahami tanpa memberikan tekanan.

Dengan komunikasi yang baik, proses adaptasi dapat berjalan lebih nyaman sehingga anak tidak merasa dipaksa menerima perubahan besar dalam kehidupannya.

Dr. Ikhsan juga menekankan pentingnya memvalidasi perasaan anak. Orang tua sebaiknya mendengarkan alasan anak ketika merasa sedih, kecewa, marah, atau takut.

Perasaan tersebut tidak boleh dianggap berlebihan atau diabaikan. Ketika anak merasa didengar, mereka akan lebih mudah membangun rasa aman dan perlahan membuka diri terhadap hubungan baru.

Selain itu, ayah sambung dianjurkan untuk hadir sebagai sosok yang mendukung, bukan mengambil alih peran secara otoriter.

Keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari, seperti menemani bermain, belajar, atau sekadar mengobrol, akan membantu membangun kedekatan secara alami.

Anak pun perlu diberi ruang untuk menyampaikan batasan dan harapan mereka agar konflik dalam keluarga dapat diminimalkan melalui komunikasi yang terbuka.

Dalam sebuah keluarga yang terpenting adalah membangun rasa aman, kepercayaan, dan hubungan yang sehat secara bertahap.

Dengan kesabaran, komunikasi yang baik, serta kehadiran ayah yang penuh kasih, anak akan memiliki pondasi psikologis yang kuat untuk tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mampu mengelola emosi, dan berperilaku positif, baik di rumah maupun di lingkungan sosial.