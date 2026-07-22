Self-Love Bukan Berarti Narsis, Ini Penjelasan Ahli Psikologi

JawaPos.com - Konsep mencintai diri sendiri atau self-love semakin banyak diperbincangkan dalam kehidupan saat ini. Berbagai kampanye di media sosial mengajak masyarakat untuk menerima diri, menghargai proses pribadi, serta menjaga kesehatan emosional.

Namun, mencintai diri sendiri tidak selalu berarti menempatkan diri sebagai pusat dari segala hal. Tanpa pemahaman yang tepat, konsep self-love justru dapat disalahartikan sebagai pembenaran terhadap perilaku yang terlalu mementingkan diri sendiri.

Dalam psikologi, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara cinta diri yang sehat dan narsisme. Keduanya mungkin terlihat mirip dari luar karena sama-sama berkaitan dengan perhatian terhadap diri sendiri, tetapi memiliki dasar perilaku dan dampak yang berbeda.

Cinta diri yang sehat mendorong seseorang untuk menerima kekurangan, menghargai kemampuan diri, serta tetap mampu membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Sementara itu, narsisme lebih berkaitan dengan kebutuhan berlebihan akan pengakuan, perhatian, dan rasa superior dibandingkan orang lain.

Memahami perbedaan keduanya penting agar seseorang dapat merawat dirinya dengan cara yang tepat tanpa kehilangan empati terhadap lingkungan sekitar.

Dirangkum berdasarkan wawasan psikologi dan filsafat dari University of Wollongong Australia, berikut penjelasan mengenai batas antara cinta diri sejati dan narsisme yang perlu diketahui.

1. Perawatan Diri Bukan Pemanjaan Diri Salah satu fondasi cinta diri yang sehat adalah kemampuan merawat diri secara sadar.

Merawat diri bukan berarti memanjakan diri setiap saat, melainkan memahami kebutuhan fisik dan emosional Anda dengan bijak.

Hal ini termasuk menjaga pola makan, tidur yang cukup, serta menjaga jarak dari hubungan yang merugikan.