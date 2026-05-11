Orang yang Tumbuh Tanpa Uang Menunjukkan 7 Perilaku Bawah Sadar Ini Saat Dewasa Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tumbuh dalam kondisi ekonomi terbatas bukan hanya membentuk cara seseorang mengelola uang, tetapi juga dapat memengaruhi pola pikir, emosi, dan respons bawah sadar di masa dewasa.

Dalam psikologi perkembangan, pengalaman masa kecil—terutama yang berkaitan dengan keamanan finansial—sering membentuk schema atau “kerangka berpikir otomatis” yang memengaruhi keputusan tanpa disadari.

Namun penting untuk diingat: tidak semua orang yang tumbuh miskin akan memiliki perilaku ini, dan tidak semua orang dengan perilaku ini pasti berasal dari latar belakang miskin. Ini adalah kecenderungan, bukan hukum pasti.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (8/5), terdapat tujuh perilaku bawah sadar yang sering dikaitkan dengan pengalaman tumbuh tanpa uang yang cukup.

1. Hypervigilance terhadap uang (selalu waspada berlebihan)

Banyak orang yang tumbuh dalam kondisi kekurangan cenderung memiliki “radar finansial” yang sangat sensitif saat dewasa. Mereka bisa sangat sadar terhadap harga, pengeluaran kecil, atau perubahan saldo rekening.

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan scarcity mindset (pola pikir kelangkaan). Otak terbiasa memprediksi kekurangan sehingga selalu siaga.

Dampaknya:

Sulit bersantai saat membelanjakan uang

Sering memeriksa pengeluaran berulang kali

Merasa cemas walaupun kondisi sudah stabil