Innova Zenix Bensin dan Hybrid Kini Punya Fitur Remote, Cek Fungsinya

Interior Kijang Innova Zenix. (Istimewa)
JawaPos.com - Toyota menghadirkan pembaruan teknologi pada Kijang Innova Zenix Bensin dan Hybrid EV melalui layanan telematika T-Intouch with Toyota Remote.
Melalui pembaruan ini, pemilik kendaraan bisa mengendalikan sejumlah fungsi mobil langsung dari smartphone. Mulai dari menyalakan mesin, mengatur suhu AC, hingga mengunci pintu kendaraan dari jarak jauh.
Fitur tersebut memungkinkan pemilik menyiapkan kendaraan sebelum digunakan. Salah satunya dengan menyalakan mesin dan AC terlebih dahulu agar kabin terasa lebih sejuk saat perjalanan.
Toyota juga menghadirkan fitur Dashboard Status yang memungkinkan pengguna memantau informasi kendaraan melalui smartphone.
Informasi yang tersedia meliputi jarak tempuh (odometer), level bahan bakar, hingga konsumsi bensin rata-rata yang biasanya ditampilkan pada Multi-Information Display (MID).
Dari sisi keselamatan, terdapat fitur In-Car SOS Button yang dapat digunakan untuk menghubungi Toyota Customer Care ketika menghadapi kondisi darurat.
Tombol SOS tersedia di area lampu kabin dan dapat dimanfaatkan untuk meminta bantuan, termasuk layanan Emergency Roadside Assistance (ERA).
Auto2000 Digiroom Lengkapi Layanan Digital
Selain pembaruan teknologi pada kendaraan, Toyota juga didukung layanan digital melalui aplikasi Auto2000 Digiroom.
Platform milik dealer resmi Toyota, Auto2000, ini menyediakan berbagai layanan mulai dari pembelian mobil, pemesanan servis, test drive, hingga tukar tambah kendaraan.
Marketing Division Head Auto2000, Nur Imansyah Tara, mengatakan Digiroom dikembangkan untuk memudahkan pelanggan mengakses layanan penjualan dan purnajual dalam satu aplikasi.
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