Toyota Innova Zenix Kini Bisa Dipantau dari Jauh, Ada Fitur Keamanan Baru

Fitur layanan T Intouch with Toyota Remote yang ada pada Zenix. (TAM)
JawaPos.com - Toyota menghadirkan teknologi konektivitas terbaru pada Kijang Innova Zenix melalui layanan T Intouch with Toyota Remote. Fitur ini memungkinkan pemilik mengakses dan mengontrol sejumlah fungsi kendaraan melalui smartphone.
Teknologi tersebut diperkenalkan PT Toyota-Astra Motor (TAM) dalam acara Toyota Connected Space di Atrium Mall Kota Kasablanka, Jakarta, pada 21–25 Oktober 2026.
Pengembangan T Intouch dilakukan untuk memberikan kemudahan, keamanan, serta bantuan bagi pelanggan selama menggunakan kendaraan.
Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Hiroyuki Oide, mengatakan pengembangan layanan ini merupakan bagian dari upaya Toyota meningkatkan pengalaman kepemilikan kendaraan.
"Toyota tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga layanan yang mendukung kebutuhan pelanggan selama menggunakan kendaraan," ujarnya dalam pernyataan resminya Kamis, (22/10).
Bisa Nyalakan Mesin dan Atur AC dari HP
Pada aspek kenyamanan, T Intouch with Toyota Remote menghadirkan fitur Remote Control yang memungkinkan pemilik menyalakan mesin, mengatur suhu AC, dan mengunci pintu kendaraan dari smartphone, sesuai spesifikasi mobil.
Ada pula fitur Vehicle Status yang memberikan informasi mengenai kondisi pintu, jendela, kap mesin, dan lampu kendaraan secara real-time.
Pemilik juga dapat memantau informasi kendaraan melalui Dashboard Status, termasuk odometer, level bahan bakar, dan rata-rata konsumsi BBM.
Sementara itu, fitur Trip History menampilkan riwayat perjalanan beserta rute yang dilalui. Adapun Statistical Driving Data menyajikan informasi jarak tempuh dan durasi berkendara.
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