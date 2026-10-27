5 Mobil Listrik Terlaris di Indonesia Januari hingga September 2026

JawaPos.com - Jaecoo J5 EV menjadi mobil listrik terlaris di Indonesia sepanjang Januari–September 2026.

Fakta itu diperoleh berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Jaecoo J5 EV mencatatkan distribusi sebanyak 26.635 unit, mengungguli BYD Atto 1 yang membukukan 24.749 unit. Secara keseluruhan, penjualan mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) mencapai 117.218 unit pada sembilan bulan pertama 2026, naik 112,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Data tersebut merupakan penjualan wholesales, yakni distribusi kendaraan dari pabrik ke dealer. Hingga 27 Oktober 2026, data kumulatif model yang tersedia dalam laporan tersebut mencakup periode Januari–September 2026.

Berikut lima mobil listrik terlaris di Indonesia beserta spesifikasi, harga, dan keunggulannya.

1. Jaecoo J5 EV – 26.635 unit Jaecoo J5 EV memimpin pasar mobil listrik nasional. SUV listrik ini menarik perhatian melalui desain bergaya modern, tenaga besar, serta kemampuan melewati genangan air dengan kedalaman yang diklaim mencapai 450 milimeter.

Harga Jaecoo J5 EV di Jakarta dimulai dari Rp 279,9 juta untuk varian Standard. Varian Premium dipasarkan Rp 324,9 juta berdasarkan daftar harga yang tersedia pada Oktober 2026.