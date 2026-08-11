Pasar Otomotif Makin Bergairah, Penjualan Mobil Juli 2026 Melonjak 33 Persen

JawaPos.com - Penjualan mobil di Indonesia kembali menunjukkan tren positif pada Juli 2026. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesales dan retail sales sama-sama mencatat pertumbuhan, menandakan pasar otomotif nasional masih memiliki daya beli yang cukup kuat. Gaikindo mencatat penjualan mobil nasional kembali mengalami pertumbuhan pada Juli 2026. Kinerja positif terlihat baik pada penjualan wholesales maupun retail sales.

Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil secara wholesales pada Juli 2026 mencapai 77.603 unit. Angka tersebut meningkat sekitar 4,5 persen dibandingkan capaian Juni 2026.

Sementara itu, penjualan mobil dari dealer ke konsumen atau retail sales pada Juli 2026 tercatat sebanyak 77.412 unit. Capaian tersebut tumbuh 3,6 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di angka 74.758 unit.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan pasar otomotif nasional terlihat semakin kuat. Penjualan wholesales Juli 2026 disebut mencapai 81.115 unit, meningkat 33,3 persen dibandingkan Juli 2025 yang tercatat 60.837 unit.

Pertumbuhan juga terjadi pada penjualan retail. Pada Juli 2026, retail sales mencapai 77.412 unit, naik 23,1 persen dibandingkan Juli 2025 yang berada di angka 62.889 unit.

Penjualan Mobil Januari-Juli 2026 Kinerja positif tersebut turut mendorong pertumbuhan penjualan mobil secara kumulatif sepanjang Januari-Juli 2026.

Penjualan mobil secara wholesales selama tujuh bulan pertama 2026 tercatat mencapai 517.742 unit, naik 18,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 437.544 unit.

Di sisi retail, penjualan mobil Januari-Juli 2026 mencapai 511.514 unit. Angka tersebut tumbuh 12,3 persen dibandingkan periode Januari-Juli 2025 yang mencatatkan penjualan 455.667 unit.

Pertumbuhan penjualan mobil nasional sepanjang 2026 menjadi sinyal positif bagi industri otomotif Indonesia. Kenaikan baik pada distribusi kendaraan dari pabrikan ke dealer maupun penjualan langsung kepada konsumen menunjukkan pasar otomotif masih bergerak dalam tren pertumbuhan.