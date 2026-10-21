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Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 22 Oktober 2026 | 02.34 WIB

Kawasaki KLE500 Terbaru Punya Varian SE Smartride, Kopling Lebih Praktis

Kawasaki KLE500 mendapat pembaharuan. (Kawasaki) - Image

Kawasaki KLE500 mendapat pembaharuan. (Kawasaki)

JawaPos.com - Kawasaki memperbarui motor petualang KLE500 dengan menghadirkan varian baru SE Smartride. Teknologi kopling pintar menjadi pembeda utama karena memungkinkan pengendara mengurangi penggunaan tuas kopling, terutama saat menghadapi lalu lintas padat, tanpa menghilangkan sensasi perpindahan gigi secara manual.

Selain varian standar, pabrikan asal Jepang tersebut kini menawarkan varian baru SE Smartride yang mengandalkan teknologi kopling untuk meningkatkan kepraktisan berkendara.

Mengutip laporan The Global Motorcycles, Rabu (21/10/2026), teknologi Smartride dirancang untuk memberikan kemudahan saat mengoperasikan kopling, terutama ketika motor digunakan di tengah kepadatan lalu lintas.

Kawasaki menjelaskan, sistem tersebut menggunakan mekanisme kopling sentrifugal mekanis yang terintegrasi dengan rakitan kopling konvensional.

Dengan teknologi ini, pengendara tidak perlu terlalu sering menarik tuas kopling saat menghadapi kondisi jalan yang mengharuskan motor berhenti dan berjalan berulang kali.

Meski demikian, perpindahan gigi tetap dilakukan secara manual. Pengendara juga masih bisa menggunakan tuas kopling konvensional sesuai preferensi berkendara.

Pendekatan tersebut memberikan alternatif bagi pengendara yang menginginkan kepraktisan lebih tinggi, tanpa harus meninggalkan karakter berkendara motor bertransmisi manual.

Mesin Kawasaki KLE500 Tetap 451 cc

Di luar penambahan teknologi Smartride, spesifikasi teknis utama Kawasaki KLE500 tidak mengalami perubahan. Motor ini tetap menggunakan mesin dua silinder segaris berkapasitas 451 cc dengan sistem injeksi bahan bakar.

Konstruksinya mengandalkan rangka trellis berbahan baja berkekuatan tarik tinggi yang dirancang untuk menunjang kebutuhan berkendara di berbagai kondisi jalan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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