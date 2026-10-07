Vespa S 150 Terbaru Punya Tampilan Lebih Sporty, Ini Fitur dan Pilihan Warnanya

JawaPos.com - Vespa kembali memperluas pilihan skuter 150 cc di Indonesia dengan menghadirkan Vespa S 150 terbaru. Model ini mengusung karakter yang lebih sporty dan dinamis, tetapi tetap mempertahankan identitas desain khas Vespa.

Vespa S 150 ditujukan untuk konsumen yang memiliki mobilitas tinggi, mulai dari aktivitas harian di perkotaan hingga perjalanan singkat pada akhir pekan.

Model terbaru hadir dengan pendekatan desain yang lebih ringkas dan dinamis. Karakter tersebut terlihat dari penggunaan lampu depan LED berbentuk persegi yang menjadi salah satu ciri khas model Vespa S.

Detail pada bodi turut memperkuat kesan sporty yang ditawarkan. Vespa menyebut model ini dirancang untuk menemani konsumen dengan gaya hidup aktif dan mobilitas yang terus bergerak.

Managing Director dan Country CEO PT Piaggio Indonesia Marco Noto La Diega mengatakan, kehadiran Vespa S 150 menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas pilihan pada lini 150 cc.

“Melalui kehadiran Vespa S 150 terbaru, kami memperluas lini 150cc untuk menawarkan pilihan yang lebih beragam bagi para pengendara, dengan menghadirkan karakter yang lebih sporty dan relevan bagi generasi muda yang lebih energik,” ujar Marco.

Mengandalkan Mesin i-Get Dari sisi teknis, Vespa S 150 menggunakan mesin i-Get yang dipadukan dengan transmisi CVT. Kombinasi tersebut ditujukan untuk memberikan karakter berkendara yang responsif untuk penggunaan sehari-hari.

Sistem suspensinya menggunakan double-swinging-arm dengan dua derajat kebebasan. Sistem ini dirancang untuk membantu mengurangi gesekan dan getaran sekaligus meredam benturan ketika melewati permukaan jalan.

Vespa juga membekali S 150 dengan lampu depan LED yang selalu menyala. Penggunaan lampu tersebut membantu meningkatkan visibilitas kendaraan bagi pengguna jalan lain.