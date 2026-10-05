Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 6 Oktober 2026 | 03.11 WIB

Bukan Cuma Jual Mobil, Ini Cara Lexus Hadirkan Pengalaman Premium

Lexus Gallery di Indonesia bukan sekadar dealer. (dok.Lexus) - Image

Lexus Gallery di Indonesia bukan sekadar dealer. (dok.Lexus)

JawaPos.com - Lexus tidak hanya mengandalkan kendaraan sebagai bagian dari pengalaman pelanggan. Merek premium asal Jepang tersebut juga membangun konsep layanan melalui Lexus Gallery yang menjadi jaringan dealership resminya di Indonesia.

Konsep Lexus Gallery dirancang sebagai ruang bagi konsumen untuk mengenal lebih dekat produk, teknologi, hingga layanan yang ditawarkan Lexus. Saat ini, Lexus Indonesia memiliki tiga Lexus Gallery, yakni Lexus Menteng Gallery, Lexus Mampang Gallery, dan Lexus Pluit Gallery yang seluruhnya berada di Jakarta.

Ketiganya menjadi bagian dari jaringan pelayanan Lexus, mulai dari konsultasi produk, test drive, hingga layanan purnajual melalui fasilitas servis.

Mengedepankan Kenyamanan Pelanggan

Konsep Lexus Gallery tidak hanya menitikberatkan pada kendaraan. Lexus juga membawa filosofi Omotenashi, yakni pendekatan pelayanan yang mengutamakan kebutuhan dan kenyamanan pelanggan.

Hal tersebut diterapkan melalui berbagai fasilitas di dalam Gallery. Pelanggan dapat menikmati area tunggu yang nyaman, pilihan makanan dan minuman, serta perpustakaan dengan berbagai koleksi bacaan.

Lexus juga menyediakan fasilitas exclusive charging di Gallery untuk mendukung kebutuhan pemilik kendaraan elektrifikasi.

Fasilitas ini menjadi bagian dari upaya menyesuaikan layanan dengan perkembangan kendaraan listrik dan elektrifikasi Lexus.

Perhatian terhadap kenyamanan juga diberikan kepada driver yang mendampingi pelanggan.

Di sejumlah Lexus Gallery tersedia fasilitas seperti massage dan barbershop yang dapat dimanfaatkan selama kendaraan menjalani perawatan.

Dengan fasilitas tersebut, waktu menunggu kendaraan tidak sekadar menjadi aktivitas pasif, tetapi dapat dimanfaatkan untuk beristirahat maupun melakukan kebutuhan personal.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tampil di GIIAS 2026, BAIC Ingin Perluas Jaringan Purnajual di Indonesia - Image
Otomotif

Tampil di GIIAS 2026, BAIC Ingin Perluas Jaringan Purnajual di Indonesia

Jumat, 31 Juli 2026 | 01.13 WIB

Bawa Lexus ke Kejagung, Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum Febrie Adriansyah? - Image
Kasuistika

Bawa Lexus ke Kejagung, Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum Febrie Adriansyah?

Jumat, 17 Juli 2026 | 20.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

5

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

6

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

9

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

10

Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore