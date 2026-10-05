Bukan Cuma Jual Mobil, Ini Cara Lexus Hadirkan Pengalaman Premium

Lexus Gallery di Indonesia bukan sekadar dealer. (dok.Lexus)
JawaPos.com - Lexus tidak hanya mengandalkan kendaraan sebagai bagian dari pengalaman pelanggan. Merek premium asal Jepang tersebut juga membangun konsep layanan melalui Lexus Gallery yang menjadi jaringan dealership resminya di Indonesia.
Konsep Lexus Gallery dirancang sebagai ruang bagi konsumen untuk mengenal lebih dekat produk, teknologi, hingga layanan yang ditawarkan Lexus. Saat ini, Lexus Indonesia memiliki tiga Lexus Gallery, yakni Lexus Menteng Gallery, Lexus Mampang Gallery, dan Lexus Pluit Gallery yang seluruhnya berada di Jakarta.
Ketiganya menjadi bagian dari jaringan pelayanan Lexus, mulai dari konsultasi produk, test drive, hingga layanan purnajual melalui fasilitas servis.
Konsep Lexus Gallery tidak hanya menitikberatkan pada kendaraan. Lexus juga membawa filosofi Omotenashi, yakni pendekatan pelayanan yang mengutamakan kebutuhan dan kenyamanan pelanggan.
Hal tersebut diterapkan melalui berbagai fasilitas di dalam Gallery. Pelanggan dapat menikmati area tunggu yang nyaman, pilihan makanan dan minuman, serta perpustakaan dengan berbagai koleksi bacaan.
Lexus juga menyediakan fasilitas exclusive charging di Gallery untuk mendukung kebutuhan pemilik kendaraan elektrifikasi.
Fasilitas ini menjadi bagian dari upaya menyesuaikan layanan dengan perkembangan kendaraan listrik dan elektrifikasi Lexus.
Perhatian terhadap kenyamanan juga diberikan kepada driver yang mendampingi pelanggan.
Di sejumlah Lexus Gallery tersedia fasilitas seperti massage dan barbershop yang dapat dimanfaatkan selama kendaraan menjalani perawatan.
Dengan fasilitas tersebut, waktu menunggu kendaraan tidak sekadar menjadi aktivitas pasif, tetapi dapat dimanfaatkan untuk beristirahat maupun melakukan kebutuhan personal.
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