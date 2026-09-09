Konsumen Bayar Lunas Wuling Darion tapi Unit Tak Kunjung Datang, Ini Kata Wuling

JawaPos.com - Wuling Motors tengah jadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Konsumen Wuling mengaku sudah membayar lunas, namun unit tak kunjung diterima.

Masalah ini bermula saat konsumen bernama Nancy hendak membeli Wuling Darion secara cash di dealer Surabaya, Jawa Timur, pada Desember 2025. Dia dilayani oleh penjual bernama Raditya.

Nancy membayar uang muka, lalu bulan berikutnya melakukan pelunasan. Transaksi ini dilakukan melalui dealer Wuling di bawah PT Putra Perdana Indoniaga.

Konsumen mengaku membeli mobil resmi dengan kuitansi, materai, dan stempel basah. Sialnya, unit tidak kunjung diterima, dan dia ditawari penggantian dari Darion ke Eksion.

Pada Juni, konsumen menerima pengembalian dana Rp 55 juta dan dijanjikan unit datang bulan berikutnya. Namun, ia mendapat info ada penyalahgunaan dokumen dan manipulasi transaksi.

Wuling buka suara terkait ini. Perusahaan menyampaikan permohonan maaf kepada konsumen yang dirugikan.

“Wuling Motors kembali menyampaikan permohonan maaf atas kerugian dan ketidaknyamanan yang dialami konsumen serta menghargai kepercayaan yang telah diberikan kepada Wuling Motors,” ungkap Wuling dalam keterangannya, Selasa (8/9).

Wuling juga sudah menghubungi dan bertemu langsung dengan konsumen pada 5 September. Ini untuk upaya penanganan masalah.

Dalam pertemuan itu, Wuling memberikan opsi dengan mengedepankan pemulihan hak dan kepentingan konsumen.