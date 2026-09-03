Kia Vision Meta Turismo Raih Red Dot Award 2026, Punya 3 Mode Interaktif

JawaPos.com - Kia Vision Meta Turismo meraih Red Dot Award 2026: Design Concept dalam kategori Cars and Motorcycles. Konsep sports sedan futuristis ini mendapat apresiasi setelah sebelumnya diperkenalkan secara global di Milan Design Week.

Vision Meta Turismo menjadi gambaran Kia mengenai mobil grand tourer di era digital. Konsep tersebut menggabungkan karakter sports sedan, kabin bergaya lounge, serta teknologi digital yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengemudi dan penumpang.

Melalui konsep ini, Kia kembali menerapkan filosofi desain Opposites United dengan memadukan performa, kenyamanan, dan teknologi digital.

Executive Vice President and Head of Kia Global Design Karim Habib mengatakan penghargaan tersebut menjadi apresiasi terhadap proses kreatif dan pengembangan desain Vision Meta Turismo.

“Vision Meta Turismo memberi kami ruang untuk bereksperimen, menantang diri, dan membayangkan pengalaman pengguna masa depan melalui desain,” ujar Karim.

Tiga Mode Interaktif Vision Meta Turismo mengusung desain dengan siluet cab-forward dan lekukan geometris. Bagian kabin dirancang dengan fokus berbeda antara area pengemudi dan penumpang.

Pengemudi mendapatkan kokpit yang mendukung fokus dan kendali, sementara penumpang memperoleh area bergaya lounge. Kia juga membekali konsep ini dengan 3D Head-Up Display berbasis augmented reality.

Salah satu teknologi menariknya adalah antarmuka modular Add-Gear yang menggabungkan kontrol fisik dan digital. Sistem ini menyediakan tiga mode interaktif:

Speedster, menghadirkan pengalaman berkendara dengan efek visual, suara, dan pencahayaan.

Dreamer, menawarkan suasana perjalanan yang lebih tenang dengan pengalaman digital imersif.

Gamer, menghadirkan pengalaman bermain game ketika kendaraan dalam kondisi berhenti. Konsep tersebut membuat kabin Vision Meta Turismo dapat digunakan untuk berbagai aktivitas, mulai dari berkendara hingga menikmati hiburan selama perjalanan.