Entry Level Cadillac dan Lincoln Ternyata masih Mahal, Paling Murah Rp 825,7 Juta

JawaPos.com - Pasar otomotif kelas premium di Amerika Serikat (AS), yang memiliki harga cukup terjangkau mulai kehilangan pijakannya.

Dua jenama premium asal Negeri Paman Sam, Cadillac dan Lincoln, kini menempatkan model entry-level mereka dengan harga yang semakin jauh dari konsep “luxury for the masses”.

CarsCoops pada Rabu melaporkan bahwa Lincoln baru saja memperkenalkan Corsair Hybrid 2027 sebagai model entry level bagi konsumen yang ingin masuk ke merek tersebut.

Namun, kendaran ini dibanderol dengan harga mulai dari USD 48.790 atau sekitar Rp 863.2 juta.

Sementara itu, Cadillac mematok XT5 mulai USD 46.595 (sekitar Rp 825,7 juta). Harga tersebut membuat konsumen Amerika harus mengeluarkan dana cukup besar hanya untuk mendapatkan model yang berada di tingkat paling bawah dalam jajaran SUV premium Cadillac.

Fenomena ini menunjukkan perubahan strategi industri otomotif Amerika di mana merek premium tidak lagi terlalu mengandalkan mobil dengan harga relatif terjangkau untuk menarik konsumen baru.

Sebaliknya, produsen lain semakin fokus pada kendaraan dengan margin keuntungan lebih tinggi.