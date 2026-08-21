Omoda O4: Crossover Listrik Masa Depan dengan Teknologi AI di Harga Rp400 Jutaan

JawaPos.com - Pilihan crossover listrik di kisaran Rp400 jutaan semakin beragam. Omoda O4 hadir menawarkan kombinasi performa, desain futuristis, teknologi AI, dan fitur pintar yang menyasar kebutuhan mobilitas perkotaan hingga perjalanan jarak jauh.

Omoda O4 mengusung konsep “Hacking Reality” yang diterjemahkan melalui tiga pengalaman utama, yakni Cyber Mecha, Cyber Pilot, dan Cyber Verse. Ketiganya menggabungkan desain, teknologi berkendara, serta hiburan dalam satu ekosistem.

Dari sisi performa, mobil ini menggunakan motor listrik bertenaga 160 kW dengan torsi 275 Nm. Mobil ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 611 km berdasarkan standar CLTC, sehingga menjadi salah satu pilihan crossover EV yang menarik bagi konsumen yang membutuhkan performa sekaligus jarak tempuh panjang.

Desain Futuristis dan Aerodinamis Konsep Cyber Mecha menjadi identitas utama Omoda O4. Karakternya terlihat melalui desain Cyber Lightning Headlamps, Mecha Flow body contour, serta kokpit yang terinspirasi konsep starship.

Desain tersebut bukan hanya untuk memberikan tampilan berbeda namun juga memiliki koefisien hambatan udara 0,292 Cd yang membantu mendukung aspek aerodinamika kendaraan.

Dilengkapi 18 Fungsi ADAS Masuk ke bagian teknologi, Omoda O4 membawa konsep Cyber Pilot yang mengintegrasikan berbagai fitur bantuan berkendara dan teknologi digital. Mobil ini dilengkapi 18 fungsi ADAS serta sistem kamera 540 surround untuk membantu pengemudi melihat kondisi di sekitar kendaraan.

Kenyamanan di dalam kabin juga diperkuat AI Voice Assistant, layar sentuh 13,2 inci, dan fitur 50W wireless fast charging. Berbagai teknologi tersebut dirancang agar aktivitas berkendara menjadi lebih praktis dan terintegrasi.

Kabin Menjadi Ruang Hiburan Melalui konsep Cyber Verse, Omoda O4 tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi. Kabin dirancang menjadi ruang personal yang dapat menunjang aktivitas dan hiburan pengguna, termasuk ketika kendaraan sedang berhenti.

“Omoda O4 dirancang untuk menjadi bagian dari aktivitas dan gaya hidup penggunanya, baik saat berkendara maupun ketika kendaraan sedang berhenti. Kami membangun dengan kombinasi performa EV, teknologi AI, dan desain yang berani,” ujar Jim Ma, Business Unit Director OMODA & JAECOO Indonesia.