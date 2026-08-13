BlackAuto Battle Solo 2026 Ambyar, 140 Mobil Modifikasi Adu Gaya dan Tenaga

JawaPos.com - BlackAuto Battle (BAB) Solo 2026 sukses menyulap kawasan Keraton Mangkunegaran, Surakarta, menjadi panggung pertarungan mobil modifikasi pada Sabtu (8/8). Sebanyak 140 peserta tampil membawa mobil dengan beragam aliran, mulai dari modifikasi ekstrem, mobil JDM dan EUDM, adu tenaga di Dyno Test, hingga kompetisi audio di Black Outloud.

Putaran kedua BlackAuto Battle (BAB) Solo 2026 berlangsung meriah di halaman Keraton Mangkunegaran, Surakarta. Setelah seri pertama di BSD City, ajang modifikasi ini kembali mempertemukan para builder dan pemilik mobil dari berbagai daerah.

Sebanyak 140 peserta ambil bagian dalam kompetisi. Jumlah tersebut bahkan disebut sudah memenuhi kapasitas arena, dengan daftar tunggu mencapai ratusan mobil.

“Peserta full, dengan daftar tunggu mencapai ratusan mobil. Saat lomba digelar, total ada 140 peserta,” kata Boy Prabowo, perwakilan penyelenggara BlackAuto Battle, Selasa (11/8/2026).

Peserta membawa beragam jenis mobil, termasuk supercar, JDM dan EUDM. Kompetisi juga terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari modifikasi, Dyno Test hingga audio.

Honda Odyssey BlueSky Jadi Juara Salah satu mobil yang paling mencuri perhatian adalah Honda Odyssey BlueSky. Mobil ini meraih gelar Champ Contest setelah mendapatkan ubahan ekstrem.

BlueSky menggunakan widebody, body kit custom dan cat Blue Candy Tone dengan airbrush. Mobil ini juga memiliki 21 fitur motorized untuk menggerakkan pintu, kursi, kap mesin hingga bagasi.

Interiornya dibuat seperti ruang hiburan berjalan dengan dashboard fiberglass, 74 layar TV, PlayStation 4 dan DJ controller. Untuk mesin, Odyssey tersebut menggunakan VR4 twin-turbo.

Sementara itu, kategori modifikasi fungsional dimenangkan Toyota Supra MK4 RZ-S 1995. Mobil legendaris ini tetap mempertahankan mesin 2JZ-GTE, tetapi mendapat sejumlah peningkatan seperti injektor DeatschWerks, knalpot Trust GReddy dan kaki-kaki Cusco.