United E-Motor Perkuat Industri Lokal, Dinamo Motor Listrik Kini Dibuat Sendiri

Bagian roda belakang sepeda listrik. (Istimewa)

JawaPos.com - Jenama merek motor listrik lokal United E-Motor memperkuat industri motor listrik Indonesia dengan memproduksi dinamo secara mandiri. Fasilitas yang berada di Tangerang ini mampu membuat dinamo untuk sepeda listrik hingga motor listrik dengan daya 1.200 watt yang berada dalam satu kawasan dengan United E-Motor Plant 3 di Curug, Tangerang.

Fasilitas tersebut menjadi salah satu bagian penting dari upaya United E-Motor meningkatkan kemandirian produksi sekaligus menguasai teknologi komponen kendaraan listrik.

Pabrik dinamo dilengkapi mesin manufaktur dan memiliki empat line produksi. Prosesnya dibuat terintegrasi, mulai dari produksi hingga tahap pengujian komponen.

Pengujian dilakukan melalui Dyno Test untuk mengetahui performa dinamo. Selain itu, terdapat pula tes kekedapan untuk memastikan komponen memenuhi standar yang ditentukan.

Saat ini, pabrik tersebut telah memproduksi dinamo untuk sepeda listrik atau moped dengan spesifikasi 48V 750W. Tidak hanya untuk sepeda listrik, fasilitas ini juga memproduksi dinamo untuk motor listrik dengan daya 1.200 watt. Salah satu pengguna dinamo tersebut adalah United E-Motor MX1200.

Dengan produksi dilakukan secara internal, UNTD dapat mengontrol proses pengembangan, manufaktur hingga pengujian dinamo dalam satu ekosistem.

Dinamo yang diproduksi menggunakan teknologi hub drive. Pada sistem ini, motor listrik ditempatkan langsung pada bagian roda kendaraan.

Konsep tersebut berbeda dengan mid drive yang menempatkan motor pada bagian tengah kendaraan dan tenaga diteruskan melalui sistem penggerak.