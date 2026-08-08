Biodiesel B50 Diklaim Aman, Mitsubishi Fuso Beberkan Hasil Uji Jalan 40.000 Km

JawaPos.com - Di tengah persiapan penerapan biodiesel B50, satu pertanyaan yang paling banyak muncul adalah apakah bahan bakar baru ini aman bagi mesin kendaraan niaga.

Menjawab keraguan tersebut, Mitsubishi Fuso mengungkap hasil uji jalan sejauh 40.000 kilometer yang menunjukkan truk berstandar Euro 4 tetap bekerja optimal tanpa kendala signifikan.

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar diskusi mengenai roadmap penerapan B50 di sela ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Diskusi tersebut menghadirkan perwakilan pemerintah, produsen kendaraan niaga, pelaku usaha logistik, hingga operator armada guna membahas perkembangan regulasi, hasil pengujian, serta dampak penggunaan biodiesel B50 terhadap kendaraan komersial.

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors berkolaborasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar talkshow bertajuk “Bedah Roadmap Implementasi B50. (Dony/JawaPos.com)

Koordinator Kelompok Kerja Pengujian Hilir Migas Kementerian ESDM, Cahyo Setyo Wibowo, menjelaskan bahwa program pengujian B50 telah dilakukan secara bertahap melalui serangkaian evaluasi teknis sebelum diterapkan secara luas.

"Pengujian tidak hanya dilakukan di jalan raya, tetapi juga mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai komponen kendaraan, mulai dari mesin, saluran bahan bakar, hingga filter bahan bakar," ujarnya saat diforum diskusi yang berlangsung di booth KTB di GIIAS 2026 (7/8).

Seluruh hasil pengujian kemudian dianalisis bersama tim teknis dari masing-masing pabrikan untuk memastikan keandalan kendaraan saat menggunakan biodiesel dengan kandungan yang lebih tinggi.

Ia menambahkan, peningkatan campuran biodiesel menjadi 50 persen juga diiringi dengan peningkatan kualitas Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebagai bahan baku biodiesel serta pengawasan mutu bahan bakar yang lebih ketat agar performanya tetap sesuai standar.

Sebagai salah satu produsen kendaraan niaga yang terlibat dalam pengujian, Mitsubishi Fuso mengaku telah berpartisipasi sejak tahap awal bersama pemerintah.