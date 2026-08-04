Tren Mobil Listrik dan SUV Dongkrak Permintaan Ban Khusus, Penjualan Ban di RI Melonjak Dua Digit

JawaPos.com - Mobil listrik, SUV, hingga kendaraan niaga mendorong perubahan kebutuhan ban di Indonesia. Produsen ban kini tak lagi mengandalkan satu jenis produk untuk semua kendaraan, melainkan menghadirkan ban yang dirancang sesuai karakter masing-masing kendaraan.

Pergeseran tren tersebut ikut mengangkat pertumbuhan penjualan ban sepanjang semester pertama 2026.

Perubahan peta industri otomotif nasional berdampak langsung pada industri ban. Seiring meningkatnya penjualan kendaraan listrik (electric vehicle/EV), SUV, dan kendaraan niaga, kebutuhan terhadap ban dengan spesifikasi khusus juga ikut meningkat.

Kondisi tersebut tercermin dari kinerja PT Hankook Tire Sales Indonesia yang membukukan pertumbuhan bisnis dua digit pada semester pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penjualan ban untuk kendaraan penumpang (Passenger Car Radial/PCR) maupun kendaraan niaga (Truck & Bus Radial/TBR) sama-sama mengalami peningkatan signifikan.

Perusahaan menilai tren tersebut sejalan dengan perkembangan industri otomotif Indonesia yang semakin mengarah pada kendaraan dengan karakteristik berbeda sehingga membutuhkan teknologi ban yang lebih spesifik.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan kendaraan secara wholesales pada semester pertama 2026 tumbuh 15,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, penjualan kendaraan listrik melonjak lebih dari 80 persen, diikuti meningkatnya permintaan SUV dan kendaraan komersial.

President Director PT Hankook Tire Sales Indonesia, Bartek (Byunghak) Choi, mengatakan pertumbuhan perusahaan bukan semata-mata mengikuti momentum pasar, tetapi juga didukung strategi menghadirkan ban sesuai kebutuhan setiap jenis kendaraan.

"Kendaraan listrik, SUV, maupun kendaraan niaga memiliki karakter yang berbeda sehingga membutuhkan teknologi ban yang berbeda pula. Karena itu kami percaya bahwa 'the right tire for the right vehicle' bukan sekadar semangat yang kami bawa, namun pendekatan yang mampu memberikan keselamatan, efisiensi, dan performa optimal bagi setiap kendaraan," ujar Choi melalui keterangannya.