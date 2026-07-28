Periklindo Gelar PEVC 2026, Bahas Masa Depan Kendaraan Listrik dan Ekonomi Elektrifikasi

JawaPos.com - Perkembangan kendaraan listrik kini tidak lagi hanya dipandang sebagai bagian dari transisi energi, tetapi juga sebagai salah satu pilar penting yang akan membentuk pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Menyikapi perubahan tersebut, Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) bersama Gemalindo Kreasi Indonesia kembali menggelar Periklindo Electric Vehicle Conference (PEVC) 2026, yang akan berlangsung pada 28 Oktober 2026 di Mövenpick Hotel Jakarta.

Memasuki penyelenggaraan ketiga setelah sukses digelar di Bali pada 2024 dan 2025, PEVC terus memperkuat posisinya sebagai forum internasional yang mempertemukan pemerintah, regulator, pelaku industri, investor, akademisi, peneliti, hingga perusahaan teknologi.

“Forum ini menjadi wadah untuk membahas perkembangan industri kendaraan listrik sekaligus memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem mobilitas yang bersih, efisien, dan berkelanjutan,” kata Ketua Umum Periklindo, Moeldoko di Jakarta, Selasa (28/7).

Mengangkat tema "The Future of a Clean and Efficient Mobility", PEVC 2026 akan membahas berbagai isu strategis terkait masa depan mobilitas, investasi, teknologi, industri, hingga pembangunan ekonomi pada era elektrifikasi.

Pembahasannya tidak terbatas pada perkembangan kendaraan listrik, tetapi juga mencakup transformasi lintas sektor yang dipicu oleh kemajuan teknologi dan percepatan adopsi elektrifikasi.

Saat ini, kendaraan listrik telah berkembang menjadi lebih dari sekadar solusi untuk menekan emisi karbon. Elektrifikasi dinilai mampu menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing industri, penguatan ketahanan energi nasional, percepatan hilirisasi sumber daya alam, sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan pekerjaan baru.

Di tengah perubahan geopolitik dan percepatan transisi energi global, Indonesia dinilai memiliki modal besar untuk menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri kendaraan listrik dunia. Kekayaan mineral strategis, berkembangnya sektor manufaktur, serta besarnya pasar domestik menjadi faktor yang memperkuat posisi Indonesia dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi.

Berangkat dari peluang tersebut, PEVC 2026 akan menjadi forum yang mengulas berbagai strategi menuju Electrified Economy. Sejumlah topik yang dibahas meliputi penguatan ketahanan energi, strategi menghadapi dinamika geopolitik, pengembangan industri berkelanjutan, hingga upaya mempercepat transformasi ekonomi nasional melalui ekosistem kendaraan listrik.