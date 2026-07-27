7 Kebiasaan Sepele Pengguna Motor Matik yang Diam-Diam Bikin Komponen Cepat Rusak

Ilustrasi v-belt motor matic. (Wahana Honda)
JawaPos.com - Motor matik dirancang untuk memberikan kenyamanan dalam penggunaan sehari-hari. Meski begitu, bukan berarti kendaraan ini bebas dari risiko kerusakan akibat kesalahan pengendara.
Justru, banyak komponen seperti CVT, kampas kopling, rem, hingga mesin lebih cepat aus karena kebiasaan yang dianggap sepele.
1. Membuka Gas Secara Mendadak
Banyak pengendara langsung memutar gas penuh saat lampu lalu lintas berubah hijau. Padahal, akselerasi mendadak membuat v-belt, roller CVT, dan kampas kopling bekerja lebih keras sehingga umur pakainya menjadi lebih pendek.
Sebaiknya, buka gas secara bertahap agar tenaga tersalurkan lebih halus dan komponen transmisi lebih awet.
2. Tetap Menarik Gas Saat Motor Berhenti
Sebagian pengguna masih menahan putaran gas ketika berhenti di tanjakan atau lampu merah sambil menekan rem. Kebiasaan ini membuat kampas kopling CVT bergesekan terus-menerus sehingga lebih cepat aus dan menimbulkan gejala selip.
3. Jarang Membersihkan CVT
CVT merupakan salah satu komponen vital pada motor matik. Debu dan kotoran yang menumpuk di dalam rumah CVT dapat mengganggu kinerja roller, pulley, hingga v-belt.
Pembersihan secara berkala sesuai jadwal servis akan menjaga performa motor tetap halus.
4. Membiarkan Tangki Hampir Kosong
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