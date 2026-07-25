Membelokkan Stir Mobil Sampai Mentok, Kebiasaan Sepele yang Bisa Bikin Rusak Kompenen Ini

JawaPos.com - Banyak pengemudi terbiasa memutar stir mobil hingga mentok saat parkir atau berbelok di jalan sempit. Kebiasaan ini memang terlihat normal, tetapi jika sering dilakukan dan ditahan beberapa detik, dapat mempercepat kerusakan sistem kemudi.

Stir bekerja bersama power steering, rack steer, dan komponen suspensi. Karena itu, penggunaan yang kurang tepat bisa membuat performa kemudi menurun dan biaya perawatan menjadi lebih mahal.

Apa yang Dimaksud Stir Sampai Mentok? Stir mentok adalah kondisi ketika setir diputar hingga batas maksimal ke kiri atau kanan. Posisi ini umumnya terjadi saat parkir, putar balik, atau bermanuver di ruang sempit.

Yang perlu dihindari adalah menahan stir tetap berada di posisi mentok dalam waktu beberapa detik. Kondisi tersebut membuat sistem kemudi bekerja pada beban paling tinggi.

Bahaya Membelokkan Stir Mobil Sampai Mentok 1. Membebani Power Steering

Pada mobil dengan power steering hidrolik maupun elektrik, posisi stir mentok membuat sistem bekerja pada tekanan maksimum. Jika terlalu sering dilakukan, pompa atau motor power steering bisa lebih cepat aus.

2. Mempercepat Kerusakan Rack Steer

Rack steer menerima beban paling besar saat stir diputar penuh. Kebiasaan ini dapat mempercepat keausan, memicu kebocoran, hingga membuat setir terasa berat atau tidak presisi.

3. Menimbulkan Bunyi Saat Berbelok