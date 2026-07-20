B50 Mulai Diterapkan, Motul Siapkan Pelumas dan Aditif Diesel untuk Jaga Performa Mesin

JawaPos.com - Implementasi bahan bakar diesel B50 di Indonesia menjadi babak baru bagi pemilik kendaraan bermesin diesel. Seiring perubahan spesifikasi bahan bakar tersebut, kebutuhan akan pelumas dan produk perawatan mesin yang sesuai juga semakin penting.

Menjawab tantangan itu, PT Motul Indonesia Energy (MIE) menegaskan komitmennya menghadirkan pelumas dan chemical additives yang dirancang untuk mendukung performa mesin diesel, sekaligus mengikuti perkembangan teknologi otomotif dan kebijakan energi nasional.

Jenama Motul memastikan lini produk pelumas untuk mesin diesel telah dikembangkan agar kompatibel dengan penggunaan BBM diesel B50.

Langkah ini menjadi bagian dari dukungan perusahaan terhadap program pemerintah dalam mendorong pemanfaatan energi yang lebih berkelanjutan.

Managing Director PT Motul Indonesia Energy, Welmart Purba, mengatakan Motul terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi kendaraan dan kebutuhan pasar.

"Kami senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan pasar, teknologi, serta dinamika industri otomotif. Kami memastikan produk-produk Motul siap mendukung penggunaan bahan bakar diesel B50 sekaligus membantu menjaga performa dan keandalan mesin kendaraan," ujar Welmart Purba.

Mobil pengguna BBM B50 bisa tambahkan pelumas khusus agar performa terjaga. (Ilustrasi)

Diesel System Clean Bantu Jaga Kebersihan Sistem Bahan Bakar Selain pelumas, Motul juga menghadirkan Motul Diesel System Clean, aditif yang diformulasikan untuk membantu menjaga kebersihan sistem bahan bakar diesel.

Produk ini bekerja membersihkan berbagai komponen, mulai dari tangki bahan bakar, saluran bahan bakar, hingga injector dengan mengangkat endapan dan kotoran yang berpotensi mengganggu proses pembakaran.

Motul juga membekali produk ini dengan Water Binding Technology, teknologi yang membantu mengikat kandungan air di dalam bahan bakar sehingga dapat meminimalkan risiko korosi sekaligus menjaga performa sistem bahan bakar.