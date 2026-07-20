Prabowo Tegaskan Percepat Reformasi Birokrasi, Dorong Single National Identity Card

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat reformasi birokrasi melalui penyederhanaan regulasi serta digitalisasi layanan pemerintahan.

Salah satu langkah yang didorong soal percepatan implementasi Single National Identity Card sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan terintegrasi.

Prabowo menilai, Indonesia saat ini berada di jalur yang tepat dalam proses pembangunan. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar terus melakukan evaluasi demi meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

“Kita yakin berada di arah yang benar, tapi kita juga waspada. Kita koreksi diri, kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang. Regulasi kita terlalu banyak, peraturan kita terlalu banyak,” kata Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7).

Dalam mengatasi persoalan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya memangkas birokrasi yang berbelit melalui pemanfaatan teknologi digital.

Menurutnya, pemerintah telah mulai mengembangkan digitalisasi layanan pemerintahan melalui GovTech dan berbagai program transformasi digital lainnya.

“Saya tegaskan di sini, kita harus sederhanakan pemerintahan. Kita akan mulai melaksanakan atau sudah merintis ke arah digitalisasi pemerintahan, dengan GovTech, dengan program-program lainnya,” ujarnya.

Prabowo juga berharap, program Single National Identity Card dapat segera diwujudkan sehingga berbagai layanan publik menjadi lebih mudah, efisien, dan terintegrasi dalam satu sistem identitas nasional.

“Saya berharap nanti single national identity card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya. Kita terus sederhanakan peraturan-peraturan menteri dan sebagainya,” ungkapnya.