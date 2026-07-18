Jajal Langsung The All-New Kia Seltos, Ini yang Ditawarkan dari Balik Kemudinya

JawaPos.com - Kia Sales Indonesia menggelar kegiatan The All-new Seltos Driving Experience sebagai ajang untuk memperkenalkan kemampuan SUV terbarunya secara langsung. Melalui perjalanan dari Jakarta menuju Bogor, para peserta yang merupakan media diajak merasakan performa, kenyamanan, hingga teknologi yang ditawarkan kendaraan tersebut di berbagai karakter jalan.

Rute yang dipilih mencakup jalan tol, jalur perkotaan, hingga kawasan berbukit dengan tanjakan dan tikungan, sehingga peserta dapat mengevaluasi bagaimana karakter The all-new Seltos dalam menghadapi beragam kondisi berkendara.

"Rute yang kami pilih menghadirkan beragam karakter jalan sehingga peserta dapat mengeksplorasi performa berkendara, kenyamanan, serta teknologi dan fitur keselamatannya. Kami juga mengapresiasi antusiasme seluruh peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian perjalanan dengan sangat baik," ujar Jong Sung Park, President Director Kia Sales Indonesia di Jakarta, Jumat (17/7).

Sebelum konvoi dimulai, peserta terlebih dahulu memperoleh pemaparan mengenai berbagai pembaruan yang dibawa The all-new Seltos. Penjelasan tersebut mencakup perubahan desain luar dan dalam kabin, teknologi terbaru, hingga fitur keselamatan yang disematkan pada SUV tersebut.

Kabin Dibuat Semakin Nyaman untuk Perjalanan Jauh

Sepanjang perjalanan, peserta merasakan berbagai fitur yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan selama berkendara. Salah satunya adalah Trinity Panoramic Wide Display yang menggabungkan panel instrumen digital dan layar infotainment sehingga informasi kendaraan lebih mudah dipantau.

Sistem Dual Zone Auto Temperature Control juga membantu menjaga suhu kabin tetap ideal meski kondisi cuaca berubah sepanjang perjalanan.

Nuansa premium semakin terasa lewat penggunaan jok berlapis leatherette yang dipadukan dengan fitur ventilasi pada kursi depan. Ruang kabin yang lega memberikan kenyamanan tambahan bagi seluruh penumpang, sementara Power Driver Seat memudahkan pengemudi menemukan posisi duduk yang sesuai.

Pengalaman berkendara juga didukung BOSE Premium Sound System yang menghadirkan kualitas audio lebih baik selama perjalanan.