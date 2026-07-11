Penjualan Kia Seltos Tembus 175 Ribu Unit di Semester I 2026, Jadi SUV Terlaris Kedua Kia

Kia Seltos. (Dok. Kia)
JawaPos.com - Penjualan global Kia Seltos terus mencatatkan pertumbuhan positif. Sepanjang enam bulan pertama 2026, SUV kompak tersebut berhasil membukukan penjualan lebih dari 175 ribu unit di berbagai negara dan menjadi model terlaris kedua Kia secara global setelah Kia Sportage.
Capaian tersebut memperkuat posisi Seltos sebagai salah satu tulang punggung penjualan Kia di segmen SUV. Jangkauan pemasarannya juga semakin luas setelah masuk ke sejumlah pasar strategis, termasuk Eropa.
VP Commercial Kia Sales Indonesia, Albertus Welly Nugroho, mengatakan tren SUV terus meningkat karena mampu menjawab kebutuhan konsumen akan kendaraan yang nyaman, praktis, sekaligus mendukung gaya hidup modern.
"Segmen SUV terus berkembang karena mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam, mulai dari kenyamanan, desain, hingga teknologi yang relevan untuk mobilitas sehari-hari," ujarnya.
Kesuksesan penjualan tersebut juga didukung kehadiran generasi terbaru Kia Seltos yang diperkenalkan pada Desember 2025. Model ini mendapat penyegaran pada desain eksterior dan interior, peningkatan teknologi, serta fitur keselamatan yang lebih lengkap.
Di dalam kabin, Kia Seltos kini menawarkan panoramic display, panoramic sunroof, ruang kabin yang lebih lega, serta berbagai fitur yang meningkatkan kenyamanan berkendara.
Dimensinya yang tetap ringkas membuat SUV ini cocok digunakan di kawasan perkotaan maupun perjalanan bersama keluarga.
Menurut Welly, konsumen saat ini mencari kendaraan yang tidak hanya nyaman digunakan setiap hari, tetapi juga mampu mencerminkan karakter dan gaya hidup mereka.
Karena itu, Kia terus menghadirkan Seltos dengan desain modern, kabin premium, teknologi terkini, serta fitur keselamatan yang semakin lengkap.
Dengan kombinasi desain, kenyamanan, dan teknologi tersebut, Kia Seltos berhasil mempertahankan daya saingnya di pasar global sekaligus menjadi salah satu SUV yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan Kia sepanjang 2026.
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