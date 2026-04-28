Royal Enfield Siapkan Scram 450 Baru, Gabungkan DNA Himalayan dan Guerrilla

JawaPos.com - Royal Enfield dikabarkan tengah menyiapkan model baru bernama Royal Enfield Scram 450 yang diprediksi meluncur pada 2027.

Motor ini disebut akan menjadi penghubung antara Royal Enfield Himalayan 450 dan Royal Enfield Guerrilla 450, dengan karakter yang memadukan gaya adventure dan roadster.

Berdasarkan laporan media India, Scram 450 akan menggunakan platform Sherpa 452cc yang juga dipakai Himalayan dan Guerrilla 450.

Mesin satu silinder tersebut diperkirakan menghasilkan tenaga sekitar 40 PS dan torsi sekitar 25,9 lb-ft.

Desain dan Sasis Berbeda

Meski berbagi platform, Scram 450 disebut akan memiliki beberapa perbedaan pada desain dan sasis. Motor ini diperkirakan menggunakan roda depan 19 inci, roda belakang 17 inci dan suspensi depan upside-down (USD).

Konfigurasi tersebut membuat karakter motor lebih fleksibel untuk penggunaan jalan raya maupun medan ringan.

Secara tampilan, desain tangki disebut mirip Guerrilla 450. Namun bagian jok dan buritan akan dibuat berbeda untuk menegaskan identitas Scram 450.

Motor ini juga diperkirakan menggunakan jok satu bagian, panel samping bergaya nomor balap dan knalpot dengan desain lebih membulat.

Untuk fitur, Scram 450 kemungkinan dibekali ABS dual-channel, riding mode, Assist & slipper clutch. Fitur tersebut membuat motor lebih modern sekaligus nyaman digunakan di berbagai kondisi jalan.