Suzuki Bikin Komunitas Satria dan GSX Makin Solid Lewat Fun Race 2026

Suzuki Fun Race Owners & Community 2026 yang digelar di Sirkuit Gelora Bung Tomo, Surabaya. (SIS)
JawaPos.com - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali memperkuat kedekatannya dengan komunitas sepeda motor melalui Suzuki Fun Race Owners & Community 2026 yang digelar di Sirkuit Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (11/7/2026).
Ajang ini menjadi wadah bagi pemilik motor Suzuki untuk menyalurkan hobi balap sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas.
Sebanyak 138 peserta ambil bagian dalam kompetisi yang juga disaksikan ratusan pengunjung. Selain menghadirkan atmosfer balap yang kompetitif, acara ini dikemas sebagai ajang kebersamaan bagi para pengguna motor Suzuki.
2W Sales & Marketing Department Head PT Suzuki Indomobil Sales, Teuku Agha, mengatakan Suzuki ingin menghadirkan ruang bagi komunitas untuk berkumpul, berkompetisi, dan menikmati berbagai aktivitas bersama.
"Melalui Suzuki Fun Race Owners & Community, kami ingin memberikan wadah bagi para pemilik motor Suzuki untuk menyalurkan bakat balap, bertemu sesama komunitas, sekaligus menikmati pengalaman yang menyenangkan dan penuh sportivitas," ujar Agha.
Tujuh Kelas Balap
Suzuki membuka tujuh kelas balap yang meliputi Satria Pro Pemula, Satria Pro Expert, Satria FU FI Open, Satria FU Karbu Pemula, Satria FU Karbu Open, Satria 2 Tak Open, dan GSX Series Open.
Seluruh peserta mengikuti rangkaian latihan resmi, sesi kualifikasi, hingga balapan final untuk memperebutkan hadiah bagi tiga pembalap terbaik di setiap kelas.
Tak Hanya Balapan
Selain kompetisi, Suzuki juga menghadirkan berbagai aktivitas pendukung seperti test ride, bazar, hiburan musik, dan permainan khusus komunitas yang semakin memeriahkan acara.
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