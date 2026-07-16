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Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 16 Juli 2026 | 21.25 WIB

7 Bagian Mobil yang Paling Sering Terlupakan Saat Dibersihkan, Padahal Bisa Menimbulkan Kerusakan

Ilustrasi interior mobil yang bersih dan nyaman. (RianAlfianto/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi interior mobil yang bersih dan nyaman. (RianAlfianto/JawaPos.com)

JawaPos.com - Mencuci mobil memang menjadi rutinitas banyak pemilik kendaraan. Namun, perhatian sering kali hanya tertuju pada bodi dan kaca, sementara beberapa bagian penting justru jarang dibersihkan.

Padahal, kotoran yang menumpuk di area tertentu dapat memengaruhi performa, kenyamanan, hingga mempercepat kerusakan komponen.

Agar mobil tetap prima, berikut beberapa bagian yang kerap terlupakan saat dibersihkan beserta risiko yang dapat ditimbulkannya.

1. Kolong Mobil

Kolong mobil menjadi area yang paling sering terabaikan karena sulit dijangkau. Padahal, bagian ini mudah dipenuhi lumpur, pasir, hingga sisa air hujan yang dapat memicu karat pada rangka dan komponen suspensi.

Risiko: Korosi pada sasis, kerusakan suspensi, dan usia komponen menjadi lebih pendek.

2. Ruang Mesin

Banyak pemilik mobil enggan membersihkan ruang mesin karena khawatir merusak komponen kelistrikan. Akibatnya, debu, daun kering, dan oli yang menempel terus menumpuk.

Risiko: Mesin lebih cepat panas, muncul bau tidak sedap, hingga kebocoran oli sulit terdeteksi.

3. Pelek dan Kaliper Rem

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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