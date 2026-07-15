DFSK Perkuat Jaringan Buka Dealer di Batam, Siapkan E5 Plus untuk Konsumen

JawaPos.com - PT Sokonindo Automobile, pemegang merek DFSK di Indonesia, terus memperluas jaringan pemasarannya dengan meresmikan dealer terbaru di One Batam Mall, Kepulauan Riau.

Dealer ini hadir melalui kerja sama dengan PT Majesty Auto Prima (Majesty Group) sebagai bagian dari strategi memperkuat layanan dan mendekatkan produk kepada konsumen.

Pemilihan Batam dinilai strategis karena kota tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang serta berstatus Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ). Kehadiran dealer baru diharapkan dapat mempermudah masyarakat Batam untuk mengenal sekaligus memiliki lini kendaraan DFSK.

Dealer yang berada di kawasan pusat aktivitas kota ini juga didukung layanan penjualan dan purnajual guna memberikan kemudahan bagi pelanggan selama masa kepemilikan kendaraan.

Chief Operating Officer (COO) PT Sokonindo Automobile, Franz Wang, mengatakan ekspansi jaringan dealer merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan konsumen di berbagai daerah.

"Melalui kolaborasi dengan Majesty Group, kami ingin memperluas akses masyarakat Batam terhadap kendaraan energi baru yang modern, efisien, sekaligus didukung layanan purnajual yang berkualitas," ujar Franz Wang.

Hadirkan Kendaraan Niaga hingga Mobil Elektrifikasi Dealer DFSK Batam akan memasarkan berbagai lini produk, mulai dari kendaraan niaga hingga kendaraan penumpang berbasis elektrifikasi.

Menariknya, konsumen di Batam juga akan menjadi salah satu yang pertama mendapatkan DFSK E5 Plus, model terbaru yang dijadwalkan meluncur pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

DFSK E5 Plus merupakan SUV Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang dirancang untuk kebutuhan keluarga. Mobil ini menawarkan kabin lapang dengan konfigurasi captain seat, teknologi berkendara modern, serta efisiensi bahan bakar yang menjadi salah satu keunggulannya.