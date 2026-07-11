Kenali Perbedaan iCAR V23 Tipe X, Y, dan Z, Pilih SUV Listrik yang Sesuai Gaya Hidup Anda

JawaPos.com - Memilih SUV listrik kini semakin mudah berkat hadirnya tiga varian iCAR V23 di Indonesia. Masing-masing varian menawarkan karakter berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan pengendara, baik untuk mobilitas harian, kenyamanan berkendara, maupun petualangan jarak jauh.

Country Director iCAR Indonesia, Marshall Ma, mengatakan setiap konsumen memiliki gaya berkendara dan kebutuhan mobilitas yang berbeda. Karena itu, iCAR menghadirkan pilihan varian agar masyarakat dapat menemukan kendaraan listrik yang paling sesuai dengan aktivitas sehari-hari.

"Di iCAR, kami percaya bahwa kendaraan listrik harus mampu beradaptasi dengan karakter penggunanya, bukan sebaliknya. Karena itu, kami menghadirkan pilihan varian iCAR V23 yang dirancang untuk mendukung beragam kebutuhan, mulai dari mobilitas harian di perkotaan, petualangan di akhir pekan, hingga pengalaman berkendara yang lebih premium. Melalui pendekatan ini, kami ingin membantu masyarakat Indonesia menemukan EV yang paling sesuai dengan gaya hidup mereka sekaligus membuat perjalanan menuju kepemilikan kendaraan listrik terasa lebih mudah, relevan, dan personal." ujar Marshall.

iCAR V23 Tipe X, Praktis untuk Mobilitas Harian Tipe X menjadi pilihan bagi pengguna yang menginginkan SUV listrik praktis untuk penggunaan di dalam kota. Varian ini dibekali baterai 59,93 kWh dengan jarak tempuh hingga 360 km (NEDC).

Selain efisien, Tipe X menggunakan sistem penggerak Rear-Wheel Drive (RWD) yang memberikan pengalaman berkendara lebih nyaman. Ground clearance 210 mm juga membuatnya lebih percaya diri melintasi jalan berlubang maupun polisi tidur.

Varian ini cocok untuk profesional muda, pemilik mobil listrik pertama, dan pengguna yang lebih banyak beraktivitas di perkotaan.

iCAR V23 Tipe Y, Fitur Keselamatan Lebih Lengkap Bagi konsumen yang mengutamakan teknologi dan kenyamanan, Tipe Y hadir dengan fitur Advanced Driver Assistance System (ADAS) serta 540° Panoramic Camera.

Kombinasi fitur tersebut membantu pengemudi saat parkir maupun berkendara di berbagai kondisi jalan. Tipe Y menjadi pilihan ideal bagi keluarga muda dan profesional yang menginginkan pengalaman berkendara lebih premium.

iCAR V23 Tipe Z, Siap Diajak Bertualang Sementara itu, Tipe Z ditujukan bagi pengguna yang gemar melakukan perjalanan jauh maupun aktivitas outdoor. Varian tertinggi ini menggunakan baterai 81,76 kWh dengan jarak tempuh hingga 430 km (NEDC).