Suzuki GSX-8S Tampil Lebih Segar, Hadir dengan Tiga Warna Baru dan Fitur Sport Modern

JawaPos.com - Suzuki menyegarkan tampilan GSX-8S dengan menghadirkan tiga pilihan warna baru untuk model 2026. Pembaruan ini semakin memperkuat karakter motor naked sport bermesin 776 cc tersebut yang sejak diluncurkan berhasil menarik perhatian pecinta motor sport kelas menengah.

Pilihan warna pertama mengusung Metallic Triton Blue, interpretasi terbaru dari warna khas biru Suzuki. Kombinasi warna ini dipadukan dengan pelindung radiator dan penutup lampu depan senada, sementara tangki bahan bakar serta jok dibalut warna Glass Sparkle Black.

Melansir dari laman visordown, tampilan semakin sporty berkat penggunaan velg dan subframe berwarna abu-abu.

Suzuki juga menawarkan varian Glass Sparkle Black yang dipadukan dengan Metallic Matte Black. Perpaduan warna tersebut menghadirkan kesan elegan sekaligus agresif, termasuk pada bagian velg yang menggunakan warna senada.

Sementara itu, pilihan ketiga tampil lebih berani melalui kombinasi Candy Daring Red pada tangki bahan bakar, velg, dan grafis bodi.

Sentuhan tersebut dipadukan dengan pelindung radiator, cover lampu depan, serta jok berwarna hitam doff yang mempertegas karakter sporty motor ini.

Di balik penyegaran tampilannya, Suzuki GSX-8S tetap mengandalkan mesin parallel-twin berkapasitas 776 cc yang juga digunakan pada GSX-8R, GSX-8T, dan GSX-8TT.

Mesin tersebut dirancang untuk memberikan tenaga yang responsif sekaligus karakter berkendara yang halus, baik untuk penggunaan harian maupun touring.

Fitur elektronik yang disematkan pun tergolong lengkap. Pengendara dapat memilih tiga mode berkendara (Suzuki Drive Mode Selector), tiga tingkat kontrol traksi, serta menikmati perpindahan gigi yang lebih cepat berkat bi-directional quickshifter yang menjadi perlengkapan standar.