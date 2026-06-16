Di Tengah Transformasi Industri Otomotif, FIFGroup Diganjar 5 Penghargaan HR Asia

JawaPos.com - Di tengah percepatan digitalisasi industri jasa keuangan dan otomotif, PT Federal International Finance (FIFGroup) terus memperkuat transformasi teknologi dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Strategi tersebut mengantarkan perusahaan meraih lima penghargaan sekaligus pada ajang HR Asia Awards 2026, termasuk penghargaan untuk pemanfaatan teknologi dalam pengembangan talenta karyawan.

Capaian ini sekaligus menjadi bukti keberhasilan FIFGroup dalam menjalankan transformasi sumber daya manusia, digitalisasi proses kerja, serta penguatan budaya perusahaan yang berkelanjutan.

Lima penghargaan yang berhasil diraih FIFGroup meliputi HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2026, HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2026, HR Asia People Transformation Awards 2026, HR Asia Sustainable Workplace Awards 2026, serta HR Asia Tech Empowerment Awards 2026.

Direktur FIFGroup, Esther Sri Harjati, dalam pernyataan resminya, Selasa (17/6) bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, inklusif, dan mendukung pengembangan talenta.

"Perseroan terus menjaga komitmen untuk berupaya membangun tempat kerja terbaik, yang merupakan sebuah perjalanan bersama. Perseroan ingin semua insan FIFGroup merasa dilibatkan, didengar, dan diberdayakan," ujar Esther.

Transformasi SDM Jadi Kunci Kesuksesan FIFGroup Pencapaian FIFGroup dalam HR Asia Awards 2026 tidak terlepas dari strategi pengembangan sumber daya manusia yang dijalankan secara terintegrasi.

Perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian bisnis, tetapi juga memastikan pengalaman kerja karyawan terus meningkat di tengah perubahan industri yang semakin dinamis.

Melalui berbagai program pengembangan kompetensi, digitalisasi proses HR, hingga penguatan fungsi Human Resources sebagai mitra strategis bisnis, FIFGroup mampu membangun organisasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar.