Rahasia Agar Air Radiator Tidak Cepat Habis dan Mesin Tetap Dingin

JawaPos.com - Sistem pendingin pada motor berperan penting dalam menjaga suhu mesin tetap stabil saat digunakan sehari-hari. Jika radiator tidak terawat, performa mesin bisa menurun dan konsumsi bahan bakar jadi tidak efisien.

Masalah overheat pun bisa terjadi hingga merusak komponen utama mesin. Sayangnya, banyak pengendara baru memperhatikan radiator saat masalah sudah muncul.

Padahal, dengan perawatan sederhana dan rutin, kamu bisa menjaga sistem pendingin bekerja optimal dan memperpanjang usia mesin motor. Berikut 6 tips menjaga performa air radiator motor seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Jangan Isi Radiator dengan Air Keran

Sebagian pemilik motor masih memakai air keran atau air sumur sebagai pengganti cairan pendingin. Mereka menganggap cara ini lebih praktis dan hemat biaya.

Padahal, langkah itu bisa menimbulkan masalah jangka panjang. Air biasa mengandung mineral yang meninggalkan endapan di dalam saluran radiator.

Seiring waktu, endapan berubah menjadi kerak yang menghambat pelepasan panas mesin. Suhu mesin bisa naik meski volume cairan pendingin masih cukup.

Karena itu, gunakan coolant khusus yang memang dibuat untuk sistem pendingin motor. Cairan ini mengandung zat anti-karat dan titik didih lebih tinggi.

Coolant menjaga suhu mesin stabil saat menghadapi kemacetan dan perjalanan jauh.