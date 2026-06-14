Jangan Salah Paham, Ini Fakta Baterai Mobil Hybrid yang Bisa Bertahan Hingga 15 Tahun

Baterai menjadi salah satu komponen dari mobil hybrid yang wajib dicek setelah mudik jarak jauh. (Seva)
JawaPos.com - Mobil hybrid semakin menjadi pilihan masyarakat Indonesia yang menginginkan kendaraan hemat bahan bakar tanpa harus bergantung sepenuhnya pada infrastruktur pengisian daya seperti mobil listrik murni.
Namun di balik meningkatnya popularitas kendaraan hybrid, masih ada satu komponen yang sering menjadi perhatian calon pembeli, yakni baterai.
Tidak sedikit yang menganggap baterai mobil hybrid mudah rusak dan biaya penggantiannya mahal. Padahal, teknologi baterai yang digunakan pada kendaraan hybrid modern telah berkembang sangat pesat dan dirancang untuk penggunaan jangka panjang.
Baterai pada mobil hybrid berfungsi sebagai pusat penyimpanan energi listrik yang digunakan untuk menggerakkan motor listrik.
Energi tersebut bekerja berdampingan dengan mesin bensin sehingga kendaraan dapat beroperasi lebih efisien dibandingkan mobil konvensional.
Saat ini, sebagian besar mobil hybrid menggunakan teknologi baterai Lithium-ion atau Nickel Metal Hydride (NiMH). Masing-masing memiliki karakteristik berbeda, namun keduanya dirancang untuk memberikan daya tahan tinggi dan performa yang stabil dalam berbagai kondisi penggunaan.
Salah satu kekhawatiran terbesar calon pengguna mobil hybrid adalah umur baterai. Faktanya, baterai hybrid modern memiliki usia pakai yang cukup panjang.
Dalam kondisi penggunaan normal, baterai hybrid umumnya mampu bertahan antara 100.000 hingga 200.000 kilometer.
Jika dikonversikan ke pemakaian harian rata-rata masyarakat Indonesia, usia tersebut setara dengan sekitar 10 hingga 15 tahun penggunaan.
Ketahanan tersebut didukung oleh sistem manajemen baterai yang secara otomatis mengatur suhu, siklus pengisian daya, dan distribusi energi agar sel baterai tidak bekerja secara berlebihan.
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