Berkaitan Dugaan Korupsi MBG, Ini Detail Spesifikasi Motor Listrik Emmo JVX GT

JawaPos.com - Pengadaan motor listrik Makan Bergizi Gratis (MBG) masih jadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Terlebih, setelah mencuatnya kasus praktik markup.

Pengadaan yang berjumlah 21.801 motor listrik ini tak sesuai dengan nilainya yang mencapai Rp 1 triliun karena eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana diduga melakukan markup harga.

Menariknya, motor yang disebut-sebut digunakan dalam pengadaan motor listrik ini yakni Emmo JVX GT. Berikut spesifikasinya!

Kendaraan ini sudah tercantum dalam katalog elektronik terpusat milik LKPP yang digunakan untuk mempermudah pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah. Melalui platform Inaproc, pembelian dapat dilakukan secara langsung tanpa proses tender panjang, sekaligus mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Harga yang tercantum sebesar Rp49,95 juta sudah termasuk PPN 12 persen, meski masih berstatus off the road dan belum mencakup garansi. Sementara itu, di situs resmi Emmo, motor ini dipasarkan dengan harga Rp56,8 juta. Tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) produk ini mencapai 48,5 persen.

JVX GT sendiri merupakan motor listrik bergaya adventure dengan tenaga maksimum hingga 7.000 watt dan jarak tempuh sekitar 70 kilometer. Motor ini dirancang untuk berbagai kondisi jalan, baik on-road maupun off-road.

Dimensinya memiliki panjang 2.080 mm, lebar 810 mm, dan tinggi 1.150 mm, dengan ukuran ban depan 19 inci dan belakang 18 inci, serta ground clearance setinggi 320 mm.

Jarak tempuh 70 kilometer diklaim cukup untuk kebutuhan harian maupun aktivitas luar ruang. Jika menggunakan dua baterai, jaraknya bisa meningkat hingga 140 kilometer. Kecepatan puncaknya mencapai 85 km/jam.