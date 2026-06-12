Harga BBM Naik, Seberapa Irit Mobil Hybrid Dibanding Mobil Bensin Biasa?

JawaPos.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali membuat banyak pemilik kendaraan memutar otak untuk menekan biaya operasional. Di tengah melonjaknya harga Pertamax dan jenis BBM non-subsidi lainnya, mobil hybrid kembali menjadi sorotan karena diklaim lebih hemat bahan bakar dibanding mobil bermesin bensin konvensional.

Lalu, seberapa besar sebenarnya perbedaan konsumsi BBM antara mobil hybrid dan mobil bensin biasa? Apakah selisihnya cukup signifikan untuk mengimbangi harga beli yang umumnya lebih mahal?

Cara Kerja Mobil Hybrid Mobil hybrid menggabungkan mesin bensin dengan motor listrik serta baterai berkapasitas tertentu. Sistem ini memungkinkan kendaraan menggunakan tenaga listrik saat berjalan pelan, menghadapi kemacetan, atau ketika membutuhkan tenaga ringan.

Saat kendaraan melaju lebih cepat atau baterai membutuhkan pengisian, mesin bensin akan bekerja secara otomatis. Kombinasi dua sumber tenaga inilah yang membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih efisien.

Keunggulan lain dari teknologi hybrid adalah adanya sistem regenerative braking yang mampu mengubah energi saat pengereman menjadi listrik untuk mengisi ulang baterai.

Seberapa Irit Dibanding Mobil Bensin? Secara umum, mobil bensin konvensional di segmen SUV atau MPV mampu mencatat konsumsi bahan bakar sekitar 10 hingga 15 kilometer per liter, tergantung kondisi jalan dan gaya berkendara.

Sementara itu, mobil hybrid modern dapat mencatat efisiensi antara 18 hingga 30 kilometer per liter, bahkan lebih pada kondisi lalu lintas perkotaan yang padat.

Sebagai gambaran, sebuah SUV bensin dengan konsumsi rata-rata 12 km/liter membutuhkan sekitar 83 liter BBM untuk menempuh jarak 1.000 kilometer.

Di sisi lain, SUV hybrid dengan konsumsi rata-rata 22 km/liter hanya membutuhkan sekitar 45 liter BBM untuk jarak yang sama. Artinya, konsumsi bahan bakar bisa berkurang hampir 45 persen dibanding kendaraan bensin biasa.