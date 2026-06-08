Penjualan Mobil Januari-Mei 2026 Meroket, Apa Ini Tanda Kebangkitan Industri?

Ajang GJAW yang di gelar akhir tahun menjadi kesempatan masyarakat untuk melakukan pembelian mobil baru dengan diskon akhir tahun. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pasar mobil Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang kuat pada 2026. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil nasional sepanjang lima bulan pertama tahun ini mengalami kenaikan dua digit secara tahunan.
Bahkan, penjualan mobil pada Mei 2026 tercatat tumbuh hingga 16,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, menjadi sinyal positif bagi industri otomotif Tanah Air.
Pihak Gaikindo mengumumkan data penjualan mobil periode Januari-Mei 2026. Menariknya, penjualan otomotif mengalami kenaikan secara year-on-year (yoy).
Seperti dilihat pada data yang diterima JawaPos.com, secara keseluruhan penjualan wholesales periode Januari-Mei 2026 mengalami kenaikan 12,8 persen dengan angka 359.015. Angka ini naik dibanding periode yang sama pada 2025 yang catatkan 318.344 penjualan.
Untuk retail sales periode Januari-Mei 2026 juga naik 8,8 persen dengan 359.490. penjualan. Sebab, pada periode yang sama pada 2025 penjualan mobil hanya mencapai angka 330.486 unit.
Sementara itu, teruntuk data penjualan mobil pada Mei 2026. Total kendaraan yang mampu dijual juga mengalami kenaikan signifikan dibanding Mei 2025.
Total kendaraan yang mampu dijual secara wholesales yakni 69.219 atau naik 14 persen secara yoy jika dibandingkan Mei 2025 yang mencatat penjualan 60.697 unit.
Bahkan, penjualan mobil secara retail juga mengalami kenaikan 16,8 persen dengan angka 71.890 secara yoy jika dibandingkan dengan Mei 2025 yang mencatat penjualan 61.546 unit.
Sementara itu, jika dilihat pada penjualan secara bulanan atau month-to-month (mtm), penjualan mobil secara wholesales malah turun 14,3 persen. Penjualan pada Mei 2026 berada di angka 69.219 unit, berbeda dengan April 2026 yang mampu menjual 80.779 unit.
Hal yang sama juga terjadi dengan penjualan mtm secara retail sales, penjualan mobil turun tipis 5,1 persen dan berada di angka 71.890 unit pada Mei 2026. Angka ini terpaut tipis dengan penjualan April 2026 yang mampu menjual 75.736 unit.
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