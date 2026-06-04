Harga Oli dan BBM Meroket, Pengguna Ojek Online Paling Merasakan Dampaknya

JawaPos.com - Tekanan geopolitik global membuat harga pelumas dan BBM terdongkrak naik. Bahkan kenaikan pelumas disebut-sebut mencapai angka hingga 40 persen.

Tentunya, kenaikan ini memicu kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama bagi mereka yang kerjanya sangat membutuhkan kendaraan bermotor.

Pengamat otomotif, Yannes Martinus Pasaribu, mengungkap bahwa kenaikan ini bertindak sebagai cambuk psikologis dan finansial yang sangat kuat. Terutama bagi pengguna motor kelompok middle-low class (komuter harian, ojek online) yang menjadi sosok yang paling terdampak.

“Pembengkakan pengeluaran harian dan bulanan ini sangat menyiksa arus kas mereka ya. Secara logika, kondisi ini menciptakan keinginan yang masif untuk segera melarikan diri ke ekosistem motor listrik yang menawarkan keunggulan absolut, listrik murah dan bebas biaya BBM-ganti oli yang semakin mahal,” kata Yannes saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (4/6).

Namun, Yannes tak menampik, sekuat apa pun keinginan masyarakat untuk berhemat, tentu akan langsung berhadapan dengan harga beli awal yang tinggi.

“Paradoks bahwa konsumen sadar bahwa motor listrik akan menghemat uang mereka dalam jangka panjang, tetapi mereka tidak memiliki modal awal untuk menebus unit yang harganya jauh lebih mahal dari motor bensin yang mereka pakai saat ini,” ungkap dia.

Alhasil, masyarakat akan dipaksa merasakan sendiri dampak kenaikan ini dan tentunya tanpa solusi yang konkrit. Sebab, dia menekankan bahwa orang-orang tak memiliki pilihan lain.