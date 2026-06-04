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Nanda Prayoga
Jumat, 5 Juni 2026 | 05.54 WIB

Harga Oli dan BBM Meroket, Pengguna Ojek Online Paling Merasakan Dampaknya

Penggantian pelumas gratis kerjasama PanaOil dan ITS yang libatkan mahasiswa dan dosen sebagai mekanik. - Image

Penggantian pelumas gratis kerjasama PanaOil dan ITS yang libatkan mahasiswa dan dosen sebagai mekanik.

JawaPos.com - Tekanan geopolitik global membuat harga pelumas dan BBM terdongkrak naik. Bahkan kenaikan pelumas disebut-sebut mencapai angka hingga 40 persen.

Tentunya, kenaikan ini memicu kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama bagi mereka yang kerjanya sangat membutuhkan kendaraan bermotor.

Pengamat otomotif, Yannes Martinus Pasaribu, mengungkap bahwa kenaikan ini bertindak sebagai cambuk psikologis dan finansial yang sangat kuat. Terutama bagi pengguna motor kelompok middle-low class (komuter harian, ojek online) yang menjadi sosok yang paling terdampak.

“Pembengkakan pengeluaran harian dan bulanan ini sangat menyiksa arus kas mereka ya. Secara logika, kondisi ini menciptakan keinginan yang masif untuk segera melarikan diri ke ekosistem motor listrik yang menawarkan keunggulan absolut, listrik murah dan bebas biaya BBM-ganti oli yang semakin mahal,” kata Yannes saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (4/6).

Namun, Yannes tak menampik, sekuat apa pun keinginan masyarakat untuk berhemat, tentu akan langsung berhadapan dengan harga beli awal yang tinggi.

“Paradoks bahwa konsumen sadar bahwa motor listrik akan menghemat uang mereka dalam jangka panjang, tetapi mereka tidak memiliki modal awal untuk menebus unit yang harganya jauh lebih mahal dari motor bensin yang mereka pakai saat ini,” ungkap dia.

Alhasil, masyarakat akan dipaksa merasakan sendiri dampak kenaikan ini dan tentunya tanpa solusi yang konkrit. Sebab, dia menekankan bahwa orang-orang tak memiliki pilihan lain.

“Jadi, tanpa solusi untuk menekan harga awal, masyarakat kebanyakan akan terpaksa menahan rasa sakit akibat mahalnya BBM ditambah oli, karena kebanyakan dari mereka tidak punya pilihan finansial lain,” tukasnya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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