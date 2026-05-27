Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 27 Mei 2026 | 21.48 WIB

Mitsubishi Pajero Sport Tetap Relevan di Tengah Kenaikan BBM, Ini Alasannya

Mesin Diesel 4N15 yang digunakan Pajero Sport. (Istimewa)

JawaPos.com - Di tengah kenaikan harga solar non subsidi yang makin membebani biaya perjalanan, Mitsubishi Pajero Sport masih menjadi pilihan banyak konsumen yang membutuhkan SUV diesel tangguh namun tetap efisien.

Performa mesin bertenaga, kenyamanan kabin untuk perjalanan jauh, hingga teknologi modern yang mendukung konsumsi BBM lebih hemat membuat Pajero Sport tetap relevan untuk mobilitas harian maupun petualangan jarak jauh.

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) pun menghadirkan program penjualan spesial sepanjang Mei 2026 untuk mendukung mobilitas konsumen.

Dalam periode 18–31 Mei 2026, pembelian Mitsubishi Pajero Sport akan mendapatkan tambahan cashback sebesar Rp10 juta.

Program ini menjadi bentuk dukungan MMKSI kepada konsumen sekaligus memperkuat posisi Pajero Sport sebagai medium SUV andalan di Indonesia.

Mitsubishi Pajero Sport dikenal sebagai SUV ladder frame yang memiliki kombinasi performa kuat dan konsumsi BBM yang tetap efisien di kelasnya.

Mobil ini juga mampu menghadirkan kenyamanan maksimal sebagai kendaraan keluarga berkapasitas tujuh penumpang sekaligus siap digunakan untuk aktivitas petualangan.

Varian Dakar menggunakan mesin diesel 4N15 2.4L MIVEC Turbocharger yang mampu menghasilkan tenaga 181 PS dan torsi 430 Nm.

Mesin ini sudah didukung teknologi modern seperti: MIVEC untuk optimalisasi bukaan katup, Variable Geometry Turbocharger (VGT), Sistem common rail bertekanan tinggi, Material aluminium ringan dan Transmisi otomatis 8-percepatan.

Kombinasi teknologi tersebut membuat Pajero Sport tetap responsif namun tetap hemat bahan bakar.

