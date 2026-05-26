6 Merek Baru Turut Ramaikan GIIAS 2026, dari Changan hingga Leap Motor 

JawaPos.com - Pencinta otomotif akan kembali menikmati kemeriahan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) pada tahun ini. Sama dengan sebelumnya, GIIAS 2026 akan diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang Selatan.

Menariknya, terdapat 6 merek baru yang akan ikut meramaikan pameran kali ini. Adapun keenam merek kendaraan baru tersebut antara lain BAW, Changan, iCar, Leap Motor, Farizon, hingga Can-Am.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty, mengungkapkan GIIAS kali ini akan diawali dengan Exclusive Media Day pada 29 Juli dan dilanjutkan dengan pembukaan untuk umum dari 30 Juli hingga 9 Agustus 2026.

“Tahun ini kami mengangkat tema ‘Eye of the Future’ sebuah rancangan untuk melihat masa depan di mana kendaraan bukan lagi merupakan mesin pasif melainkan kendaraan yang pintar, yang mampu melihat berpikir dan merespons dunia di sekitarnya,” kata Anton dalam konferensi pers sebelum GIIAS 2026 di Jakarta, Selasa (26/5).

Sebagai informasi, hingga Mei 2026 tercatat lebih dari 60 merek otomotif telah memastikan partisipasi mereka di GIIAS. Pesertanya mencakup 41 merek mobil penumpang, enam merek kendaraan niaga, empat perusahaan karoseri, serta 12 merek sepeda motor.

Sejumlah merek ternama dipastikan ambil bagian, mulai dari Wuling, Mitsubishi hingga brand premium seperti BMW serta Mercedes-Benz. Dari segmen roda dua, pameran juga akan diikuti Astra Honda Motor hingga Royal Enfield.

Maraknya kehadiran agen pemegang merek (APM) baru membuat para pelaku industri otomotif dituntut terus menghadirkan inovasi agar mampu bersaing di tengah agresifnya ekspansi para pemain pendatang baru.

Tak sebatas pameran otomotif, GIIAS 2026 turut menghadirkan konferensi internasional serta seminar harian yang mengulas tren dan perkembangan industri otomotif dunia.