Vespa GTS Super Tech 250 Kini Pakai Mesin HPE 250cc, Skutik Sultan Makin Modern

Vespa GTS Super Tech 250 resmi hadir di Indonesia. (dok. Vespa)
JawaPos.com - Vespa resmi menghadirkan generasi terbaru Vespa GTS Super Tech 250 di pasar Indonesia. Skuter grand touring premium ini kini dibekali mesin baru 250cc HPE (High Performance Engine) yang menawarkan performa lebih bertenaga dan responsif untuk kebutuhan mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh.
Kehadiran model terbaru ini menjadi pengembangan lini GTS yang dikenal mengutamakan kenyamanan berkendara, performa, serta desain ikonik khas Vespa.
Managing Director dan Country CEO PT Piaggio Indonesia, Marco Noto La Diega mengatakan Vespa GTS Super Tech 250 dirancang bagi pengendara yang menginginkan pengalaman berkendara modern dengan sentuhan desain timeless khas Vespa.
"Sekarang, semuanya dikemas agar menjadi lebih mudah dijangkau dari sebelumnya. Sesuai dengan temanya, 'Timeless Power, New Possibilities', motor ini menawarkan rasa berkendara yang lebih personal dan percaya diri menjadi pilihan paling pas untuk menemani mobilitas harian para Modern Nomad saat ini.” ujarnya di Jakarta saat peluncuran, Selasa (26/5).
Dari sisi performa, mesin 250cc HPE terbaru diklaim mampu memberikan akselerasi lebih responsif namun tetap nyaman digunakan di berbagai kondisi jalan.
Karakter mesin tersebut membuat skuter ini cocok digunakan untuk mobilitas perkotaan hingga touring jarak menengah.
Secara desain, Vespa GTS Super Tech 250 tetap mempertahankan lekukan bodi khas keluarga GTS dengan sentuhan modern dan material premium. Skuter ini hadir dengan dua pilihan warna baru yakni Grey Ottimista Matt dan White Innocente.
Masuk ke sektor teknologi, Vespa menyematkan panel instrumen TFT full digital berukuran 5 inci yang menampilkan berbagai informasi kendaraan secara lengkap dan intuitif.
Motor ini juga sudah dilengkapi sistem konektivitas Vespa MIA yang memungkinkan pengendara menghubungkan smartphone ke panel instrumen untuk mengakses navigasi, notifikasi telepon, pesan, hingga kontrol musik selama perjalanan.
Selain itu, fitur keyless system turut hadir untuk memberikan kemudahan saat mengoperasikan kendaraan tanpa menggunakan anak kunci konvensional.
