iCAR V23 Resmi Meluncur di Indonesia, SUV EV Boxy dengan Harga Mulai Rp 389,9 Juta

JawaPos.com - iCAR Indonesia resmi meluncurkan iCAR V23 di pasar Tanah Air melalui acara grand launch yang digelar di Orion’s Belt Bowling, PIK 2. Pada momen tersebut, iCAR sekaligus mengumumkan harga resmi SUV listrik bergaya boxy tersebut mulai Rp 389,9 juta.

“Sejak pertama kali diperkenalkan di IIMS 2026, iCAR V23 telah menarik perhatian publik melalui karakter SUV EV boxy yang berbeda,” ujar President Director Chery Group Indonesia, Zeng Shuo.

Kehadiran iCAR V23 menjadi langkah awal iCAR menghadirkan SUV listrik dengan desain ikonik yang dipadukan teknologi kendaraan listrik modern, kemampuan berkendara praktis, dan konsep personalisasi yang lebih ekspresif untuk konsumen Indonesia.

Chery melihat tren kendaraan energi baru atau New Energy Vehicle (NEV) terus mengalami pertumbuhan secara global. Di China, penetrasi pasar NEV bahkan telah melampaui 50 persen pada 2025, menandai pergeseran besar dari kendaraan berbasis internal combustion engine (ICE) menuju kendaraan listrik.

Perkembangan serupa juga mulai terlihat di Indonesia. Penjualan kendaraan listrik terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring tingginya minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan dengan karakter desain yang lebih unik dan personal.

Sebagai premium creative mobility brand, iCAR hadir dengan pendekatan berbeda di segmen kendaraan listrik. Brand ini lahir melalui kolaborasi bersama SmartMi dan didukung tim riset serta desain khusus yang mengembangkan platform EV dengan pendekatan lebih dekat terhadap gaya hidup pengguna.

Dari sisi desain, iCAR V23 mengusung filosofi “Born to Play” dengan tampilan boxy khas SUV adventure klasik. Mobil ini memiliki commanding driving position, visibilitas luas, serta desain eksterior tegas yang tetap nyaman digunakan untuk mobilitas harian di area perkotaan.