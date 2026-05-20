INAPA 2026: Era Baru Transportasi Bus dan Kendaraan Niaga

JawaPos.com - Pameran otomotif dan transportasi terbesar di Asia Tenggara, INAPA 2026 dan Busworld Southeast Asia 2026, resmi digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 20–22 Mei 2026.

Ajang ini menjadi pusat pertemuan industri kendaraan listrik, transportasi publik, logistik, hingga aftermarket otomotif di tengah percepatan transformasi mobilitas berkelanjutan di Indonesia.

Pameran ini menghadirkan berbagai teknologi terbaru di sektor otomotif, kendaraan niaga, transportasi publik, hingga logistik modern.

Selama tiga hari penyelenggaraan, lebih dari 1.500 perusahaan internasional ikut berpartisipasi dengan target kunjungan mencapai 45.000 pelaku industri dan profesional dari berbagai sektor.

Presiden Direktur GEM Indonesia, Baki Lee, mengatakan kolaborasi antara INAPA, Busworld Southeast Asia, dan Transport & Logistics Indonesia menunjukkan perkembangan pesat sektor transportasi dan mobilitas berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

"Pameran ini tidak hanya menjadi tempat memamerkan produk dan teknologi baru, tetapi juga membuka peluang kerja sama bisnis dan investasi antar pelaku industri," ujarnya.

Baki menilai industri otomotif Indonesia kini bergerak menuju penguatan kendaraan komersial, transportasi publik, logistik, dan kendaraan rendah emisi.

Sementara itu, Direktur IMATAP Kementerian Perindustrian, Mahardi Tunggul Wicaksono, menyebut industri otomotif nasional masih menjadi salah satu sektor strategis penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kapasitas produksi kendaraan roda empat nasional saat ini telah mencapai lebih dari 1,6 juta unit per tahun dengan total investasi industri melampaui Rp163 triliun," uangkapnya.

Mahardi menambahkan, Indonesia juga mulai memiliki fondasi manufaktur yang kuat untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik dan ekosistem transportasi modern.

Kementerian Perhubungan juga menilai pengembangan transportasi umum dan kendaraan niaga membutuhkan dukungan industri yang terintegrasi, mulai dari manufaktur kendaraan hingga kesiapan infrastruktur pendukung.

Kepala Direktorat Angkutan Tidak Dalam Trayek Kementerian Perhubungan, Utomo Harwaman, mengatakan transformasi transportasi publik menuju sistem rendah emisi akan menjadi bagian penting dalam pengembangan mobilitas perkotaan di Indonesia.

Di sisi lain, General Manager Busworld International, Vincent Dewaele, menyebut industri bus global saat ini sedang mengalami perubahan besar akibat transisi energi, digitalisasi, dan meningkatnya kebutuhan transportasi ramah lingkungan.

Menurutnya, kendaraan listrik, hybrid, hidrogen, bahan bakar alternatif, hingga sistem digital akan menjadi bagian penting dalam masa depan transportasi dunia.

Vincent juga menilai Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memiliki peluang besar menjadi pusat pengembangan transportasi berkelanjutan karena pertumbuhan infrastruktur dan modernisasi transportasi publik yang terus berlangsung.

Dengan semakin berkembangnya kendaraan listrik dan sistem transportasi modern, INAPA 2026 dan Busworld Southeast Asia 2026 diharapkan dapat menjadi penghubung penting bagi pelaku industri otomotif, logistik, dan transportasi nasional maupun internasional.